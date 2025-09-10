A Venezia con Teatro in Campo Francesco Gerardi, Ascanio Celestini, le produzioni Pantakin e il convegno “Maschere del presente”

Si avvia alla conclusione la settimana di spettacoli di Teatro in Campo, proposta dalla compagnia Pantakin in Campiello Pisani per festeggiare i suoi 30 anni di attività.

È ancora in cartellone giovedì 11 settembre alle 20 La cella di seta con Francesco Gerardi, musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, drammaturgia di Marco Gnaccolini e Alberto Rizzi. Si tratta di un avvincente intreccio di parole e musica, in cui poesia, storia e immaginazione raccontano una vicenda, sospesa tra sogno e realtà, che ha per protagonisti Marco Polo e Rustichello da Pisa.

Grande attesa venerdì 12 per il ritorno in Campiello Pisani di Ascanio Celestini, uno dei grandi autori e interpreti del teatro di narrazione italiano, con uno degli spettacoli che l’hanno reso famoso, Radio Clandestina, potente racconto sulla memoria costruito sull’eccidio delle Fosse Ardeatine dando voce ai familiari delle vittime.

Sabato 13, sia al mattino che al pomeriggio, sono in programma i lavori del convegno Maschere del presente: il teatro popolare tra storia e scenari futuri organizzato da Michele Casarin, Simone Pacini, Manuela Massimi e Emanuele Pasqualini. L’incontro vuol essere un’occasione per rinnovare l’impegno verso un’arte che fa riflettere, che diverte e smuove, portando il teatro fuori dai confini delle élite e restituendolo al suo ruolo originario: essere specchio critico e affettuoso della società e strumento potente di coesione e cambiamento.

Sono previsti al mattino gli interventi di Roberto Cuppone (Università di Genova), dell’artista mascheraio Stefano Perocco di Meduna, del critico Leonardo Mello (www.nonsolocinema.com ) e di Fabrizio Panozzo (AIKU – Università Ca’ Foscari). Nel pomeriggio due panel: alle 15 Il teatro popolare oggi: sfide, pubblici, risorse con Andrea Merendelli (Teatro di Anghiari), Rosa Scapin (Operaestate Festival Veneto), Edoardo Siravo (Plautus Festival), Carlo Mangolini (Teatro Stabile Veneto – ATCG), Manuela Massimi (Pantakin); alle 16,30 In faccia al pubblico: il teatro popolare in scena con Giuliana Musso, Filippo Dini, Elena Bucci, Michele Modesto Casarin.

Pantakin, Venezia millenaria

A seguire alle 20 “Venezia Millenaria. 1600 anni in 1600 secondi – 30 Years Special Edition”, il viaggio folgorante nella storia di Venezia, prodotto da Pantakin alcuni anni fa per il 1600° anniversario della nascita di Venezia: lo spettacolo sarà proposto esclusivamente in questa occasione in un allestimento che vede in scena l’intero organico della compagnia veneziana, ben 16 interpreti. La regia è di Michele Modesto Casarin; la drammaturgia di Carlotta Pansa; la consulenza storica Alberto Toso Fei.

Biglietto intero € 15 | ridotto € 10 | biglietto

Acquisto biglietti primo dello spettacolo o su www.pantakin.it