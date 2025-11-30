A Venezia in scena “In vacanza con Carlo & Giorgio”

Il duo comico veneziano formato da cugini Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto, in arte Carlo & Giorgio, porta riflessioni e risvolti esilaranti sulle vacanze in uno spettacolo tutto da ridere, al Teatro Goldoni. Si intitola In vacanza con Carlo & Giorgio e promette di divertire il pubblicoil 5 e 6 dicembre alle 19.00.

Lo spettacolo – una produzione La Banda degli Onesti – gira tutt’attorno al tema della vacanza: la aspettiamo, la immaginiamo, ci fantastichiamo, ma soprattutto la sogniamo tutto l’anno. Ma per andare in vacanza serve un lungo lavoro prima, durante e dopo. E attorno a una serie di domande organizzative, si possono generare una serie di domande con risvolti esilaranti.

Assistendo a In vacanza con Carlo & Giorgio il pubblico troverà, come dicono i due protagonisti: “Un po’ di novità, perché il mondo va così veloce intorno a noi che ci offre continui spunti, e qualche classico del nostro repertorio, perché potremmo mai partire da soli e lasciare a casa i nostri personaggi?”

La produzione La Banda degli Onesti vede sul palco Carlo & Giorgio, la coppia del Teatro comico made in Venezia che gode da sempre una enorme popolarità e affetto da parte del pubblico che li segue in ogni loro proposta, dal teatro alla televisione. Il testo è scritto dai due cugini di Murano, con la collaborazione di Cristina Pustetto, le scenografie e le luci di Paolo Lunetta. In vacanza con Carlo & Giorgio fa parte degli Eventi Speciali del Teatro Goldoni di Venezia. Il prossimo, il 20 e 21 dicembre, è The Show Must Go On.