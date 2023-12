Al Candiani di Mestre due corti di Alessandro Romano

Martedì 12 dicembre alle ore 17.30 nella Sala Seminariale del Centro Culturale Candiani di Mestre per iniziativa del Cinit Cineforum Italiano saranno proiettati i cortometraggi L’ancora di salvezza e Attrazione del regista Alessandro Romano, presidente dell’associazione Amor Braque di Lozzo Atestino (Pd). L’Ancora di salvezza è un film di 10 minuti girato nel 2022 a Lozzo Atestino e a Noventa Vicentina, che racconta la storia di un’attrice in grado di combattere e superare la depressione grazie all’arte teatrale. Protagonista e autrice del soggetto è Veronica Galeazzo. Per questa sua opera Romano è stato premiato come miglior regista esordiente al festival americano Niagara Falls International Short e al festival belga Brussels World Film. Il corto Attrazione è stato girato fra Lozzo Atestino, Cinto Euganeo e Barbarano-Mossano, a cavallo fra le province di Padova e Vicenza: la trama è tutta incentrata sulla storia d’amore nata tra una fotografa e una modella, in cui si intrecciano sentimenti e creazione artistica. Le due protagoniste, Veronica Galeazzo di Monselice e Alexandra Brett di Mestre, sono state premiate per le loro interpretazioni agli Sweden Film Awards.

Introduce la proiezione Alessandro Cuk, critico cinematografico e vicepresidente del Cinit Cineforum Italiano: saranno presenti il regista Alessandro Romano e le attrici Veronica Galeazzo e Alexandra Brett. All’evento sarà presente, oltre al regista, tutto il cast del film. A seguire la proiezione si terrà un dibattito ed interventi di Alessandro Cuk (critico cinematografico e scrittore), della dott.ssa Anna Ferrari (psicologa), del regista del film Alessandro Romano e dell’attrice protagonista e autrice del soggetto Veronica Galeazzo. A conclusione degli interventi verrà presentato il libro “ITALO SVEVO, TRA CINEMA E LETTERATURA” a cura di Alessandro Cuk e Barbara Sturmar. L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Amour Braque, Vicenza Film Commision e Cinit – Cineforum Italiano.