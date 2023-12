Al regista e sceneggiatore Marco Segato il Premio amici dello Spettacolo di Abano Terme

Lunedì 4 dicembre presso la biblioteca civica di Abano (PD) l’associazione Amici dello Spettacolo di Abano Terme conferirà il premio Amici dello spettacolo 2023 a Marco Segato sceneggiatore e regista di documentari e di film. Esordisce come regista di lungometraggi di fiction nel 2016 con La pelle dell’orso, con protagonista Marco Paolini, film presente in una cinquantina di rassegne e festival cinematografici di tutto il mondo. La pelle dell’orso raccoglie numerosi premi ed è candidato anche ai David di Donatello per il miglior autore esordiente.

Dal 2020 collabora con Andrea Pennacchi per il programma di La7 Propaganda live. Ha collaborato e collabora con l’Università di Padova, con lo Iuav e con Ca’ Foscari a Venezia. Importante anche il suo impegno come docente nella scuola di cinema Carlo Mazzacurati di cui è stato aiuto regista per il film La giusta distanza. Il premio viene attribuito annualmente a personalità del mondo dello spettacolo del nostro territorio che si segnalino per il loro apporto alla crescita del mondo dello spettacolo nei suoi vari aspetti.