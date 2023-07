Al via a Revine Lago (Tv) la XIX edizione Lago Film Fest

Dal 21 al 29 luglio torna nell’affascinante cornice di Revine Lago(Tv) il Lago Film Fest, festival indipendente di cinema di ricerca. 200 film provenienti da 45 Paesi con ospiti da tutto il mondo per un evento unico per l’arte cinematografica. A dare inizio alla manifestazione venerdì 21 luglio sarà la proiezione fuori concorso del documentario inedito di Francesco Sossai. Il regista feltrino, di ritorno dal successo di Cannes in cui si è affermato come unico italiano in gara alla Quinzaine des cinéastes 2023, lancia in anteprima mondiale il suo inedito cortometraggio “Cuore di Mamma”, storia di un borgo montano in via di sparizione. Grande attesa nella serata di venerdì anche per la rassegna “Frontiers”, un nuovo spazio di esplorazione dell’immagine in movimento dedicato alla contaminazione tra cinema e arti, che presenta l’incredibile lavoro sulla violazione dei diritti umani del gruppo di ricerca Forensic Architecture della Goldsmiths University of London. Tre i film selezionati: “Environmental Racism in Death Alley, Louisiana”, “Torture in Saydnaya Prison” e “The Seizure of Iuventa”, il documentario in cui si confutano con prove video e dati meteorologici le accuse di collusione con i trafficanti di esseri umani mosse dalle autorità italiane all’equipaggio della nave Iuventa .

Ampio spazio viene anche dedicato al dialogo tra cinema e musica e cinema e danza. Nella giornata di sabato 22 luglio, infatti, sono previste le masterclass dedicate al mondo del sonor con esperti d’eccezione: Davide Favargiotti, David di Donatello al Miglior Suono per “Dogman” di Matteo Garrone, Enrico Ascoli, sound designer e artist attivo sul cortometraggio e l’animazione e le installazioni sonore e visive, e Giulia Tagliavia, compositrice con all’attivo importanti colonne sonore tra le quali quella della serie “L’amica Geniale”.

I tre ospiti speciali sono anche i componenti della giuria che domenica 23 luglio assegnerà il Premio L.O.S.T. l’unico riconoscimento in Italia riservato esclusivamente agli autori di colonne sonore per cortometraggio.

Al binomio cinema e musica si affianca quello con la danza, che troverà la sua espressione

nella giornata di sabato 22 luglio con la proiezione e poi la cerimonia di premiazione del

concorso “Moving Bodies”, dedicato alla videodanza proveniente da tutto il mondo. I film selezionati sono l’espressione della fusione tra le due arti e di come entrambe si lascino sedurre l’una dall’altra in una sola grande opera.

È possibile acquistare in loco i biglietti al costo di 12 euro a sera , oppure comprare il biglietto unico online, al prezzo di 16 euro, che dà accesso all’intera offerta della manifestazione per tutta la sua durata.