“Buena Vista Social Club”: torna al Cinema Gabbiano uno dei capolavori di Wim Wenders

Se in questi giorni di quasi estate volete tuffarvi in un vibrante clima caraibico, ma anche rivivere una storia con dei personaggi indimenticabili, sappiate che il Cinema Gabbiano di Senigallia ripropone in sala la versione originale (lingua spagnola, sottotitoli italiani) del film-documentario Buena Vista Social Club, una delle opere migliori del regista tedesco Wim Wenders, che torna nelle sale in versione restaurata per festeggiare i 25 anni dalla sua prima uscita.

Tutto inizia grazie al chitarrista Ry Cooder, che riunì un gruppo di musicisti, antiche glorie della musica tradizionale cubana (Compay Segundo, Ibrahim Ferrer e Omara Portuondo, fra gli altri), da decenni passati nel dimenticatoio, per incidere un disco e realizzare una tournée. Ry Cooder è però anche un vecchio sodale di Wenders, per il quale scrisse le celebri musiche di Paris, Texas, e approfittò quindi dell’iniziativa per proporre al regista di intrecciare storie personali e percorsi di vita: tutto lavoro ideale per Wenders, che seppe catturare immagini e momenti da tramandare.

“Non ero mai stato prima all’Avana – ha commentato Wenders – e tutto ciò che conoscevo era la musica che questi vecchi avevano prodotto: una musica elettrizzante, inebriante, contagiosa. Poi, una volta che ho visto e filmato L’Avana, ho capito cosa c’era di così speciale in questa musica: era uscita da questa città. Quella musica era il sangue di questa città. E questi vecchi seppero produrre e riprodurre quella storia del loro luogo, perché non l’avevano abbandonata”.

Buena Vista Social Club diventa così la storia di un gruppo di amici che condividono davanti alla macchina da presa racconti e confessioni, in uno splendido affresco dipinto da Wenders con movimenti di camera fluidi e avvolgenti, per catturare con inestimabile pudore il cristallino talento e l’insopprimibile gioia di vivere di questi straordinari musicisti. E il successo della pellicola fu travolgente.

Oggi sono passati 25 anni e Buena Vista Social Club, grazie a un lavoro di restauro della Cineteca di Bologna e alla Wim Wenders Foundation, ritorna in alcune selezionate sale italiane per rinnovare la magia. Al Gabbiano l’appuntamento è in tre diverse giornate: sabato 1 e domenica 2 (alle ore 19:15) e martedì 4 giugno (alle ore 21:15). Se non conoscete questo capolavoro, è l’occasione giusta per farlo; se invece lo avete già visto, siamo certi che vorrete ritrovare Compay, Ibrahim e tutti i loro amici.

Ricordiamo sempre che è possibile evitare la fila acquistando in qualsiasi momento il biglietto online attraverso il sito www.cinemagabbiano.it.