Cine Arena Vittoria: ad Alì Terme la prima tranche del programma estivo

Dal 31 luglio fino al 13 agosto, presso la terrazza del Cinema Vittoria di Alì Terme (ME), è in corso la prima parte della rassegna estiva, organizzata in collaborazione con il Cinit – Cineforum Italiano.

Il programma, che abbraccia i diversi gusti degli spettatori e soddisfa tutte le fasce di età, comprende produzioni italiane ed internazionali. Tra i film in programma pellicole di grande successo, come “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, premiati al Festival di Venezia e agli Oscar – “Povere Creature!” di Yorgos Lanthimos e “Io capitano” di Matteo Garrone – c’è spazio inoltre per la commedia e l’animazione, oltre che per opere biografiche e drammatiche focalizzate su diversi temi.