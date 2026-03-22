Gabriele Muccino ospite al Cinema Gabbiano di Senigallia

Sarà una serata straordinaria quella di mercoledì 25 marzo nelle sale della comunità: il Gabbiano di Senigallia e il Masetti di Fano. Ospite d’eccezione sarà infatti uno dei più apprezzati registi italiani, Gabriele Muccino, per presentare in sala il suo ultimo film: Le cose non dette.

Il film, che da qualche settimana sta riscuotendo ampio successo tra pubblico e critica, è un melodramma intenso che riprende i temi cari al regista romano: le relazioni complicate, i tradimenti, i segreti che corrodono i rapporti, l’incapacità degli adulti di comunicare davvero. Tratto dal romanzo “Siracusa” di Delia Ephron e ambientato per la maggior parte a Tangeri, in Marocco, il film registra le ottime prove attoriali di Stefano Accorsi e Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, ma anche delle giovani Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo.

Al Cinema Gabbiano di Senigallia lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.15 (mentre Masetti di Fano alle ore 21.00). Gabriele Muccino sarà presente di persona al Gabbiano di Senigallia per confrontarsi con gli spettatori al termine dello spettacolo. Inoltre, in video-collegamento ci sarà parte del cast.

Lo stesso Gabriele Muccino sarà presente anche al Masetti di Fano per incontrare il pubblico prima della proiezione, alle ore 21. Anche qui in video-collegamento con parte del cast.

A chi volesse evitare file ricordiamo che i biglietti sono già acquistabili in qualsiasi momento anche online sui siti cinemagabbiano.it e masetticinema.it.