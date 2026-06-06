Italia Film Fedic assegna il Premio alla carriera 2026 al regista britannico Peter Chelsom

Sarà il regista e sceneggiatore britannico Peter Chelsom a ricevere il Premio alla carriera 2026 di Italia Film Fedic – Mostra del Cinema Breve, in programma a Montecatini Terme dal 3 al 7 giugno 2026.

Il Premio alla carriera a Peter Chelsom si inserisce nel programma della 76ª edizione di Italia Film Fedic, che dal 1950 promuove il cinema breve e il lavoro dei cineclub, offrendo spazio agli autori Fedic, alle scuole, ai giovani filmmaker italiani e alla migliore produzione internazionale.

Il riconoscimento sarà consegnato sabato 6 giugno al Cinema Imperiale, nel corso della 76ª edizione del festival, che anche quest’anno conferma la propria vocazione di luogo d’incontro tra memoria cinematografica, cinema indipendente, autori emergenti e grandi protagonisti della scena internazionale.

Con questo premio, Italia Film Fedic rende omaggio a un autore capace di attraversare generi, registri e cinematografie diverse, mantenendo sempre uno sguardo personale e riconoscibile. Peter Chelsom ha costruito una carriera internazionale muovendosi tra cinema d’autore, commedia, racconto sentimentale e grande produzione hollywoodiana, firmando film che hanno raggiunto pubblici molto ampi senza rinunciare a una forte attenzione per i personaggi, le emozioni e le relazioni umane.

Negli ultimi anni il rapporto tra Peter Chelsom e l’Italia si è fatto ancora più stretto. Il regista ha infatti realizzato il film in lingua italiana Security, con Marco D’Amore, Ludovica Martino, Fabrizio Bentivoglio e Silvio Muccino, e A Sudden Case of Christmas, con Danny DeVito e Andie MacDowell. Una vicinanza artistica e produttiva che rende particolarmente significativo il conferimento del Premio alla carriera nell’ambito di un festival italiano storicamente attento al dialogo tra tradizione, ricerca e nuovi linguaggi.

Sabato 6 giugno, alle 17.30, Peter Chelsom sarà inoltre protagonista di un incontro con il pubblico al Cinema Imperiale di Montecatini Terme. A dialogare con lui sarà il critico cinematografico Carlo Griseri di Cinemaitaliano.info, in un appuntamento pensato per ripercorrere le tappe principali della sua carriera, il suo metodo di lavoro, il rapporto con gli attori e la capacità di tenere insieme industria, racconto popolare e sensibilità autoriale.

L’edizione 2026 propone un ricco palinsesto di proiezioni, incontri ed eventi collaterali, con 55 cortometraggi, 17 Paesi rappresentati, quattro sezioni competitive e una serie di appuntamenti dedicati alla memoria del cinema, alla formazione dello sguardo e alle contaminazioni tra linguaggi.



Sabato 6 giugno 2026 – Cinema Imperiale, l’ingresso gratuito

Info e aggiornamenti: www.italiafilmfedic.blogspot.com