sabato, Giugno 6, 2026
Home News Teatro Al Teatro Verde, la Fondazione Giorgio Cini ospita due grandi spettacoli della...

Al Teatro Verde, la Fondazione Giorgio Cini ospita due grandi spettacoli della Biennale Teatro 2026

Da
Cristina Di Maria
-

Il 9 e il 10 giugno il Teatro Verde ospita il concerto-spettacolo di Christos Stergioglou e Alexandros Drakos Ktistakis – Cries, in programma per la Biennale Teatro 2026, diretta da Willem Dafoe.

Il Teatro Verde, voluto da Vittorio Cini e capace di ospitare fino a 1.500 persone, è una grandiosa architettura di paesaggio sull’Isola di San Giorgio Maggiore, che si fonde con il paesaggi, incorporando la Laguna di Venezia come quinta teatrale. I lavori di restauro, avviati grazie al sostegno della Maison Cartier, restituiscono una magnifica scena per il teatro, il quale ha una lunga e prestigiosa storia di spettacoli dal vivo sin dal 1954. Particolarmente importante è anche la programmazione musicale: l’ultima rassegna, tra il 2013 e il 2014, ha visto esibirsi nomi quali Patti Smith, Kings Of Convenience e Ludovico Einaudi con Paolo Fresu.

La partnership con la Biennale di Venezia risale al 1999 con l’acclamata creazione Parabola di Carolyn Carlson. In quell’occasione, la celebre coreografa e danzatrice statunitense ha dichiarato di essersi sentita «ispirata fin da subito. Quando sono arrivata in questo teatro c’era una grande vibrazione: il giardino, l’acqua, il bosco tutt’attorno». San Giorgio era diventata l’isola della danza.

Renata Codello, Segretario Generale della Fondazione Giorgio Cini afferma che con uno straordinario spettacolo, come quello in programma il 9 e il 10 giugno, si concretizza la collaborazione con la Biennale di Venezia, con il Teatro Verde al centro della scena culturale internazionale e con nuove generazioni di spettatori.

Per la delicatezza degli interventi e l’imponenza della struttura, i lavori di restauro sono avanzati in questi anni e proseguiranno in più fasi. La tranche più recente ha interessato il palco del teatro, realizzato in trachite e pietra d’Istria a disegni geometrici esagonali. I lavori hanno visto la complessa operazione di rimozione, pulizia e restauro di tutta la superficie, cui è seguita la rimozione e lo smaltimento del vecchio massetto, il ripristino dello stesso e della guaina. Tra il 2021 e il 2022, gli interventi si erano concentrati invece sulle sedute dell’anfiteatro, con un lavoro accurato di pulitura, grazie al cantiere didattico avviato in collaborazione con la l’UIA – Università Internazionale dell’Arte.

L’anfiteatro è da sempre esposto all’aggressività dell’ambiente lagunare e alle acque alte. La parte del Teatro che si trova sotto il palcoscenico, infatti, è collocata a una quota inferiore di 0,82 m rispetto al medio mare; quindi, in più occasioni la fossa dell’orchestra e il seminterrato sono stati sommersi. Per questo motivo già dal 1975 le programmazioni non sono state continuative e frequenti gli interventi di cura e restauro.

Qui per assistere agli spettacoli del 9-10 giugno 2026.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

NONSOLOCINEMA – RIVISTA ONLINE DI INFORMAZIONE CINEMATOGRAFICA E CULTURALE Registrazione al Tribunale di Venezia n.1491 del 24-09-2004 Editore: CINIT - CINEFORUM ITALIANO.

Contattaci: info(at)nonsolocinema.com

SEGUICI

© Copyright 2024 - NonSoloCinema.com

Cookies     Disclamer e Policy