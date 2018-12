La Bella Addormentata al Teatro Corso di Mestre

Il Moscow Classical Russian Ballet, una delle compagnie di balletto classico più famose al mondo, domenica 9 dicembre (ore 18.00) presenta al Teatro Corso di Mestre La Bella Addormentata, il secondo (in ordine cronologico) dei tre balletti di Pëtr Il`ič Čajkovskij, rappresentato per la prima volta il 3 gennaio 1890 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, Russia.

Tra i capolavori ballettistici dell’Ottocento, La Bella Addormentata rappresenta il massimo dell’espressione classica, che dà maggiore risalto alla danza pura rispetto alle vicende narrative.

La rilettura del Moscow Classical Russian Ballet è tra le più riuscite, con scenografie incantate, meravigliosi costumi, le musiche senza tempo di Čajkovskij e coreografie da mile e una notte.

Trama

Alla corte di re Floristano, viene indetta una festa per il battesimo della principessa Aurora: vengono invitati cavalieri, dame e le fate buone del regno, che portano con loro doni per la principessa. Tra gli invitati però manca la strega Carabosse, non presente nella lista; per vendicarsi, nonostante le suppliche della corte, la maga getta una maledizione alla piccola: al sedicesimo anno di età, la principessa morirà pungendosi con un fuso. La fata dei Lillà però, non avendo ancora fatto il suo regalo, decide di modificare la maledizione: questa non morirà infatti alla puntura, ma sprofonderà solamente in un lunghissimo ed eterno sonno, che coinvolgerà tutta la corte e che avrà fine solamente grazie al bacio di un giovane principe.

Il Moscow Classical Russian Ballet è stato fondato a Mosca nel 2004 da Hassan Usmanov, direttore artistico della Compagnia e principale ballerino. È riconosciuta in tutto il mondo come una delle compagnie di balletto russo di maggior prestigio.

Il corpo di ballo è composto da ballerini provenienti dalle maggiori compagnie russe, diplomati all`Accademia di danza del Bolshoi, all`Accademia di Vaganova e in altre rinomate scuole di danza della Russia. La compagnia si è esibita con successo in Russia ed è stata accolta con entusiasmo in Austria, Germania, Grecia, Finlandia, Israele, Spagna, Ucraina, Giappone e altri paesi.

Il suo repertorio comprende capolavori classici tra i quali Swan Lake, The Sleeping Beauty, The Nutcracker, Giselle, Cenerentola, Don Chisciotte.

Il direttore artistico Hassan Usmanov ha studiato con il maestro Aleksandr Bondarenko presso l’Accademia Coreografica di Mosca dove si è laureato nel 1991. Ha continuato la sua formazione all`Istituto coreografico di Mosca, diplomandosi nel 1995 come solista e pedagogo. Dalla tecnica brillante e dalle grandi abilità esecutive, eccelle nei virtuosismi aerodinamici. Le sue rappresentazioni regalano ai personaggi che interpreta grande emotività e lirica in scena.

