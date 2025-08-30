“La vigna di Demetrio Zaccaria”: il trailer del docufilm alla 82° Mostra del cinema di Venezia

Da
Monia Rota
-
Docufilm "La vigna di Demetrio Zaccaria"
Docufilm "La vigna di Demetrio Zaccaria"

Un’anteprima speciale alla 82° Mostra del Cinema di Venezia accenderà i riflettori sulla storia di Demetrio Zaccaria: il 31 agosto sarà presentato il trailer del docufilm “La Vigna di Demetrio Zaccaria”, che racconta la visione e l’eredità del fondatore della Biblioteca Internazionale “La Vigna”, imprenditore illuminato, bibliofilo appassionato e pioniere della cultura enologica, capace di trasformare la sua passione in un’eredità condivisa. Un’opera che invita a riflettere sul valore della cultura come responsabilità condivisa e come motore di sviluppo e cambiamento.

Demetrio Zaccaria (1912–1993) vedeva nel vino e nella civiltà contadina un universo da esplorare: le origini, la storia, la cultura. Per farlo, viaggiò, ricercò, collezionò libri antichi e moderni da tutto il mondo, incontrò esperti e scrisse a sua volta, ricevendo importanti riconoscimenti. Ma non si fermò lì: voleva che il sapere diventasse accessibile a tutti. Per questo, nel 1981, fondò il Centro di Cultura e Civiltà Contadina Biblioteca Internazionale “La Vigna” e donò la sua intera collezione — oggi patrimonio culturale riconosciuto dal Ministero con oltre 62.000 volumi — al Comune di Vicenza.

Docufilm "La vigna di Demetrio Zaccaria"
Docufilm “La vigna di Demetrio Zaccaria”

Zaccaria credeva che i libri dovessero vivere, essere consultati, condivisi. Un pensiero ancora oggi rivoluzionario, che parla di conoscenza come bene comune e invita le nuove generazioni a studiare, cercare, costruire.

Il docufilm è stato realizzato con la regia di Manuela Tempesta, prodotto da Kublai Film in collaborazione con la Biblioteca Internazionale “La Vigna” di Vicenza e con la partecipazione straordinaria di Gianmarco Tognazzi.

La presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia segnerà l’inizio di un percorso molto più ampio: seguiranno infatti nuove occasioni di incontro e proiezione, in cui il docufilm potrà essere condiviso con pubblici diversi, valorizzando sempre di più la figura e l’eredità di Demetrio Zaccaria.

Si ringrazia la Regione del Veneto per l’ospitalità presso lo Spazio Regione del Veneto/Veneto Film Commission all’Hotel Excelsior durante lo svolgimento della Mostra del Cinema di Venezia.

Docufilm "La vigna di Demetrio Zaccaria"
Docufilm “La vigna di Demetrio Zaccaria”
Articolo precedente“Short Summer” di Nastia Korkia
Prossimo articolo“One Woman One Bra” di Vincho Nchogu
Monia Rota
Monia Rota
Monia Rota è autrice, ghostwriter, editor e mentore letteraria. Collabora quotidianamente con una libreria ed è docente di Comunicazione e Competenze trasversali per una Fondazione riconosciuta dallo Stato. Per dirla in altro modo, si occupa di libri e parole in ogni momento della sua giornata. Infatti, ha all’attivo circa cinquanta titoli (partecipazioni a vario titolo e con diversi pseudonimi). Ama le commistioni, che considera una delle strade per creare dell’arte originale, e condisce di questa convinzione e della sua passione ogni esperienza che si trova a vivere.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore