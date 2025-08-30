“La vigna di Demetrio Zaccaria”: il trailer del docufilm alla 82° Mostra del cinema di Venezia

Un’anteprima speciale alla 82° Mostra del Cinema di Venezia accenderà i riflettori sulla storia di Demetrio Zaccaria: il 31 agosto sarà presentato il trailer del docufilm “La Vigna di Demetrio Zaccaria”, che racconta la visione e l’eredità del fondatore della Biblioteca Internazionale “La Vigna”, imprenditore illuminato, bibliofilo appassionato e pioniere della cultura enologica, capace di trasformare la sua passione in un’eredità condivisa. Un’opera che invita a riflettere sul valore della cultura come responsabilità condivisa e come motore di sviluppo e cambiamento.

Demetrio Zaccaria (1912–1993) vedeva nel vino e nella civiltà contadina un universo da esplorare: le origini, la storia, la cultura. Per farlo, viaggiò, ricercò, collezionò libri antichi e moderni da tutto il mondo, incontrò esperti e scrisse a sua volta, ricevendo importanti riconoscimenti. Ma non si fermò lì: voleva che il sapere diventasse accessibile a tutti. Per questo, nel 1981, fondò il Centro di Cultura e Civiltà Contadina Biblioteca Internazionale “La Vigna” e donò la sua intera collezione — oggi patrimonio culturale riconosciuto dal Ministero con oltre 62.000 volumi — al Comune di Vicenza.

Docufilm “La vigna di Demetrio Zaccaria”

Zaccaria credeva che i libri dovessero vivere, essere consultati, condivisi. Un pensiero ancora oggi rivoluzionario, che parla di conoscenza come bene comune e invita le nuove generazioni a studiare, cercare, costruire.

Il docufilm è stato realizzato con la regia di Manuela Tempesta, prodotto da Kublai Film in collaborazione con la Biblioteca Internazionale “La Vigna” di Vicenza e con la partecipazione straordinaria di Gianmarco Tognazzi.

La presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia segnerà l’inizio di un percorso molto più ampio: seguiranno infatti nuove occasioni di incontro e proiezione, in cui il docufilm potrà essere condiviso con pubblici diversi, valorizzando sempre di più la figura e l’eredità di Demetrio Zaccaria.

Si ringrazia la Regione del Veneto per l’ospitalità presso lo Spazio Regione del Veneto/Veneto Film Commission all’Hotel Excelsior durante lo svolgimento della Mostra del Cinema di Venezia.