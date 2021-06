Lunedì 21 e martedì 22 giugno alle ore 20.45 nel Teatro Belvedere di Mirano debutterà lo spettacolo “L’Avaro” di Carlo Goldoni, nuovo allestimento de Il Portico -TeatroClub. La messa in scena è inserita nelle celebrazioni per il 1600° anniversario della fondazione della Città di Venezia. La sua realizzazione è stata pesantemente condizionata dai lunghi mesi di lockdown del primo semestre 2021, tant’è che gran parte delle prove ha dovuto necessariamente svolgersi su piattaforme multimediali. L’organizzazione è del Comune di Mirano e dell’Associazione Culturale “Il Portico – Teatro Club APS”, affiliata alla Federazione Teatro Amatoriale di Venezia.

La commedia è andata in scena per la prima volta a Bologna nel 1756. Un vecchio avaro è più afflitto dai dubbi sulla prosperità della sua situazione economica che dal dolore per la recente morte del figlio. In particolare è terrorizzato dal timore di doversi far carico delle folli spese che la nuora sostiene. Vorrebbe rimaritarla, ma è combattuto perché questa decisione comporterebbe la restituzione della dote.

Ne sono interpreti: Lorenzo Dolfin, Laura Favaretto, Marco De Cassan, Francesco Vietri, Flavia Del Giudice. Al flauto Manuel Pesce, luci e suono Alberto Manca. Le scene sono di Dino Zorzenon.

Gli spettacoli andranno in scena nel rispetto dalle norme anti-covid, pertanto il teatro avrà un numero ridotto di posti. Il biglietto d’ingresso, a ogni spettacolo, è di €7,00. Prenotazione obbligatoria via e-mail: cultura.turismo.sport@comune.mirano.ve.it o ai numeri telefonici in orario di ufficio: 041431028 – organizzazione 3356330079. I biglietti prenotati potranno essere ritirati il giorno dello spettacolo dalle ore 19.45 alle ore 20.40, presso il botteghino del teatro.