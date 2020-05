Continuano le iniziative del Teatro Stabile del Veneto in questo periodo di Covid-19.

Sono molti gli artisti che nelle settimane di quarantena hanno espresso la loro creatività dagli spazi della propria casa, condividendola da uno smartphone. Così è stato anche per i 19 aspiranti performer che dal 6 maggio hanno preso parte al workshop gratuito di coreografia e video-performance promosso dal Teatro Stabile del Veneto. Il progetto è nato e condotto da Marco D’Agostin e Jacopo Jenna a cura di Susanne Franco.

Una full immersion virtuale di sette giorni nel mondo della danza che dà vita a Lo spettacolo più bello del mondo. E’ una coreografia a distanza che unisce performer dai 16 ai 50 anni da diverse città come Udine, Cosenza, Brescia, Roma, Padova, Venezia, Bari. Il debutto in prima assoluta sarà sabato 16 maggio, ore 16.00 sui social del Teatro Stabile del Veneto per “Una stagione sul sofà”.

Il progetto

Ogni giorno, i partecipanti convocati in un gruppo chiuso su Whatsapp hanno ricevuto uno score coreografico e una serie di istruzioni e consegne in formati differenti, come testi, video, immagini o disegni, che ciascuno ha interpretato in modo originale. Gli artisti D’Agostin e Jenna a ogni score hanno abbinato un dono (suggerimenti per visioni, letture, ascolti e sorprese) utile a sviluppare tutte le tappe di questa creazione. Gli esiti del lavoro svolto dai performer durante il workshop costituiscono il materiale con cui ciascuno dei due artisti ha creato la propria versione della video-performance Lo spettacolo più bello del mondo, applicando le tecniche dell’editing cinematografico ai principi coreografici.

Gli autori

Marco D’Agostin è un artista attivo nel campo della danza e della performance. I suoi lavori interrogano i temi della memoria e dell’intrattenimento. È stato interprete per Claudia Castellucci, Alessandro Sciarroni, Liz Santoro, Iris Erez, Sotterraneo. Dal 2010 le sue creazioni sono state presentate in festival italiani ed europei, ricevendo numerosi riconoscimenti, quali Premio UBU, Premio Gd’A Veneto, Premio Prospettiva Danza, Menzione Speciale Premio Scenario, BEFestival, (Re)connaissance, MasDanza.

Jacopo Jenna è un coreografo, performer e film-maker. La sua ricerca indaga la danza e la coreografia come pratica estesa, generando contesti performativi in cui ricollocare il corpo in relazione al movimento. Ha presentato i suoi progetti presso festival, musei e istituzioni a livello internazionale. Oltre alla collaborazione con compagnie stabili, ha partecipato a progetti di ricerca coreografica con Jacopo Miliani, Caterina Barbieri, Roberto Fassone, Ramona Caia, Bassam Abou Diab.

Luca Benvenuti