Per la stagione “I Comici” a Mestre arriva Chiara Anicito, icona del web

Chiara Anicito la super mamma influencer da 3 milioni di follower, arriva domenica 1 dicembre (ore 16.30) al Teatro Toniolo di Mestre con Cammela e il gruppo delle mamme, lo spettacolo che l’ha rivelata al mondo del teatro dopo il boom nei social. Cammela (ossia Carmela, con una doppia emme sicula), moglie di Placido, madre di Santino e Agatuccia, è una vera e propria icona del web. I social impazziscono per lei. E per Chiara Anicito, la formidabile attrice comica che dà volto a questa divertentissima madre siciliana

L’appuntamento fa parte della stagione 2024.2025 de “I Comici”, il cartellone proposto dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi che unisce i migliori artisti del panorama nazionale a nuovi talenti del teatro comico, tutti in scena con i loro ultimi lavori.

Attrice, content creator e speakaer radiofonica e televisiva, Chiara Anicito ha fatto del personaggio di Cammela un’icona, prima del web e ora dei teatri. Lei che madre lo è anche nella vita, impersona una simpatica e frenetica mamma del sud Italia, divisa tra la routine familiare e i gruppi Whatsapp delle mamme della classe di suo figlio, veri frullatori in cui succede e si dice di tutto, e in cui Chiara-Cammela dispensa consigli utili alle sue “colleghe”, insegnando a prendersi un po’ in giro e a sdrammatizzare i piccoli-grandi problemi quotidiani.Prosegue fino al 10 dicembre la campagna abbonamenti per gli spettacoli in cartellone de “I comici”, che quest’anno prevede 14 appuntamenti dal 14 novembre al 17 aprile con, tra gli altri, Alessandro Bergonzoni, Giovanni Vernia, Giorgia Fumo, Daniele Gattano, Chiara Anicito, Herbert Ballerina, Paolo Ruffini con gli attori diversamente abili della Compagnia Mayor Von Frinziu, Carlo & Giorgio.

Biglietti: platea € 25,00 + d.p.; galleria € 22,00 + d.p.

Prevendite: Biglietteria Teatro Toniolo e punti vendita circuito VIVATICKET

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 15:00 alle ore 19:00

VENDITA INTERNET: www.vivaticket.it

TONIOLO GIOVANI: biglietto a € 2,50 per i residenti e studenti universitari nei 44 comuni della Città Metropolitana di Venezia fino ai 26 anni per gli spettacoli di prosa, dei comici e della musica da camera.

Info: www.culturavenezia.it/toniolo

www.dalvivoeventi.it