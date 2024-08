Per le estive del Film Festival del Garda proiezione di “On the waterfront” di Elia Kazan a S. Felice del Benaco 

La seconda delle quattro Giornate del Filmfestival del Garda riporta il suo pubblico al cinema: il 21 agosto, alle 21.00, presso il porto di San Felice del Benaco sarà la volta di On the waterfront (Fronte del porto), una delle pellicole più rappresentative della produzione attoriale di Marlon Brando sarà proiettata in lingua originale in versione restaurata su uno schermo affacciato alle acque del Benaco.

Il film, girato da Elia Kazan e uscito nelle sale nel 1954, trae spunto da un cruento fatto di cronaca avvenuto nel porto di New York in quegli anni, di forte impatto sull’opinione pubblica e che, anche grazie al successo della pellicola, accese i riflettori sulle ambiguità del sindacato dei portuali e la violenza di quel mondo marginale. L’interpretazione di Brando fu premiata con uno dei sette Oscar, i principali, vinti dal film: l’intensità e la pregnanza dell’interpretazione di Brando che qui sembra lavorare scolpendo il suo personaggio tra vuoti e pieni, ombre e silenzi tremendamente espressivi, potenti nella figura di un antieroe che cerca di spezzare quella maschera per afferrare, forse, finalmente, quella dell’eroe!

Così, con una proiezione con vista al porto di San Felice, elementare legame tra le acque di quei mari (e porti) infidi e quelle invece accoglienti del Garda, proseguono gli eventi introduttivi che traghettano il pubblico verso la XVII edizione del Filmfestival del Garda, di ritorno al Vittoriale degli Italiani dal 30 ottobre al 2 novembre prossimi.

Dopo l’incontro con Paolo Fossati alla Fondazione Cominelli, dove si è avviata l’indagine sull’uomo Marlon Brando, a San Felice questa volta avremo l’occasione di incontrare la gigantesca figura attoriale iniziando così quel complesso dialogo che ne caratterizza l’arte, al di qua e al di là dello schermo cinematografico.

Gli appuntamenti del Filmfestival del Garda proseguono il 14 settembre con un laboratorio in collaborazione con AVISCO di Brescia e infine il 22 settembre presso la Biblioteca Comunale di Salò per giocare con il cinema.