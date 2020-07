Sabato 18 luglio 2020 Rai 5 trasmette in prima visione Trilogy in Two di Andrea Liberovici, spettacolo co-prodotto nella stagione 2019/20 dal Teatro Nazionale di Genova e dalla Fondazione I Teatri – Festival Aperto di Reggio Emilia, in collaborazione con Schallfeld Ensemble.

Compositore, regista, autore dei video e del libretto, Andrea Liberovici definisce Trilogy in Two come “un’opera mosaico”, fatta di tanti tasselli che solo alla fine permettono di vedere il disegno di insieme. Tra performance, musica e video Trilogy in Two è un viaggio attorno all’idea di bellezza, declinata attraverso tre archetipi europei: Faust, la bellezza effimera delle illusioni; Florence Nightingale, la bellezza profonda della solidarietà, contraltare dei nuovi razzismi; Venezia, la bellezza antica dell’ascolto di una città che nasce dall’acqua e dal fango. Protagonista dello spettacolo, che è stato ripreso al Teatro Duse lo scorso ottobre, è Helga Davis, artista statunitense dalla vocalità straordinaria, già interprete di lavori di Robert Wilson e Peter Greenaway, qui accompagnata dal raffinato virtuosismo dello Schallfeld Ensemble, diretto da Sara Caneva.

Trilogy in Two sarà trasmesso come primo passaggio sabato 18 luglio alle ore 22.37. Per info: https://www.rai.it/rai5/