Dopo il debutto giapponese, L’Ape Maia è rapidamente diventata una delle serie animate più amate e longeve di sempre. Le avventure di Maia nel prato dei papaveri in compagnia di amici fedeli – come il piccolo Willy, la saggia Cassandra e la cavalletta Flip – raccontano un mondo naturale che incarna valori trasversali per grandi e piccini. Così, nel corso di questi 50 anni, Maia è stata rappresentata sia in versione animata 2D (quella che ha visto il suo debutto nel 1975) sia in una nuova versione 3D che ha guidato la protagonista in una dimensione più moderna e attuale. Entrambe le rappresentazioni incarnano però la stessa Maia: un’ape curiosa e vivace, il cui cuore resta legato agli amici di sempre e alle mille avventure nel prato dei papaveri.



Maia, del resto, non è solo un’ape: è un simbolo di scoperta che fa propri valori centrali per ogni bambino. Dopo ogni avventura, la curiosa Maia impara che il suo alveare è sempre pronto ad accoglierla di nuovo. Proprio come fanno tutti i suoi spettatori che, anche cinquant’anni dopo, non possono fare a meno di seguirla in volo nelle sue tantissime avventure.