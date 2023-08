“The Warriors – I guerrieri della notte” al Cinema Gabbiano con party e cena

Giovedì 17 agosto è il giorno fissato per l’evento speciale dell’estate senigalliese targata “Arena Gabbiano”. Come ogni anno verrà riproposto un film cult del passato, ritornato alla sua primitiva bellezza grazie all’opera di restauro della Cineteca di Bologna. Per l’occasione è stato anche organizzato un happening collettivo con cena in Arena e tanti premi per le migliori maschere che si presenteranno alla proiezione. Protagonisti della serata saranno “The Warriors”, meglio noti in Italia come “I guerrieri della notte”, figure di spicco dell’ormai epico film diretto dal regista americano Walter Hill nel 1979, tratto dal romanzo omonimo di Sol Yurick.

La struttura classica di “The Warriors” deriva dalla propria origine letteraria: lo scrittore si era ispirato a un testo di Senofonte, l’Anabasi, e aveva immaginato di riaggiornarlo trasportando la vicenda nelle strade di New York: diecimila soldati mercenari, lontani dalla patria, senza capi, che cercano di tornare a casa e incontrano sulla propria strada gente sconosciuta e ostile. Tutto ciò rispettando in pieno le tre unità della tragedia greca: luogo, tempo, azione. Il luogo è infatti strettamente delimitato dalle barriere urbanistiche che caratterizzano la “grande mela”.

“I guerrieri della notte” rappresentò un film epocale per varie ragioni: in primo luogo il linguaggio espressivo delle gang era volutamente criptico, inoltre c’era una magia sotterranea nella storia dell’attraversamento che conduceva la banda dei Warriors dal Bronx a Coney Island, mentre tutte le altre street gang erano alle loro calcagna. I ribelli di Walter Hill, dal canto loro, perseguendo la pura sopravvivenza del gruppo, replicavano il clima di paura che in quel tempo regnava davvero nelle strade di New York. L’accoglienza del film allora fu controversa, ma il suo successo al botteghino ne fece rapidamente un’opera di culto, che produsse infinite imitazioni.

A questo capolavoro il Cinema Gabbiano ha dedicato il suo evento speciale dell’estate 2023, invitando tutti gli spettatori che vorranno mettersi in gioco a presentarsi in Arena vestiti da “Warriors” per concorrere, da soli o in gruppi, ai premi che verranno assegnati come miglior maschera individuale e come miglior gruppo mascherato. Sarà inoltre possibile cenare tutti assieme in Arena dalle ore 20:15 con menù a base di hamburger, patatine, birra e coca-cola. Per questo sarà necessario prenotarsi indirizzando semplicemente una mail a gabbiano@cinemagabbiano.it. Il costo dell’intera serata (cena + film) sarà di 15 euro, mentre il biglietto per il solo spettacolo costerà 6 euro.

Prima della proiezione sarà presente in sala Andrea Peraro, responsabile della distribuzione della Cineteca di Bologna, che racconterà al pubblico il meritorio lavoro dell’associazione e i motivi che hanno portato alla scelta di restaurare The Warriors. “Dopo aver lavorato alla distribuzione di decine di film restaurati – ha dichiarato Peraro – sono felice di poter finalmente partecipare di persona a uno degli eventi del Gabbiano. Come Cineteca siamo fermamente convinti che il cinema senigalliese abbia tracciato la strada giusta: il modo migliore per far rivivere i grandi capolavori del cinema è creare dei veri e propri eventi nei quali la proiezione sia il cuore pulsante, ma vi sia anche tanto altro. In questi anni ci siamo accorti, anche grazie alle iniziative del Gabbiano, che ad ammirare i grandi film restaurati del passato vi sono anche e soprattutto tantissimi giovani, dunque organizzare cene e concorsi a premi è senz’altro un modo intelligente per avvicinarli ancora di più alle emozioni regalate da quelle storie che hanno fatto la storia della settima arte”.

In occasione della sua presenza alla serata, Andrea Peraro racconterà anche a cittadini e turisti i futuri progetti di restauro della Cineteca di Bologna, fornendo così preziose anticipazioni sui prossimi film che verranno riportati al loro antico splendore e potremo tutti vedere recuperati – al Gabbiano o comunque nelle migliori sale italiane – durante il prossimo inverno.

