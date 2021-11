Arriva su Amazon Prime Video una nuova serie originale scritta e diretta da Carlo Verdone.



Il soggetto: “Vita da Carlo (Verdone)”.

I 10 episodi, da circa 30 minuti ciascuno, giocano con la realtà e la finzione. A scandire il ritmo della sceneggiatura ci sono i cardini emotivi sui cui Verdone ha costruito la sua carriera: ironia e malinconia.

Prodotta da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, diretta da Verdone con Arnaldo Catinari su una sceneggiatura di Carlo Verdone, Nicola Guaglianone, Menotti, Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni, ambientata, nemmeno a dirlo a Roma, ha anche per protagonisti una carrellata di camei, alcuni molto buffi.

Come dicevamo Verdone interpreta se stesso in una serie di eventi/disavventure/paradossi.

Carlo Verdone sceglie di svelare alcuni aspetti inediti della sua personalità con un prorompente humour e al tempo stesso battere il sentiero sicuro dei suoi cavallid i battaglia (come la sua grande esperienza in farmaci e terapie).

In questi dieci episodi – da venerdì 5 novembre su Amazon Prime Video – Carlo Verdone è alle prese con: l’ex fidanzato della figlia, un film drammatico che vuole realizzare per sbancare il Festival di Cannes e la candidatura a sindaco di Roma. E molto altro.