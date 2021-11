Quasi al termine della sezione autunnale della Festa dell’Europa a Venezia 2021, che ha proposto gli eventi in presenza che non hanno potuto svolgersi a maggio a causa della pandemia da Covid-19, martedì 9 novembre alle ore 16.00 presso il Cinema Dante d’essai, Via Sernaglia 10 a Mestre è in programma la proiezione gratuita del film vincitore del LUX Prize del pubblico europeo 2021 “Collective”.

La proiezione sarà preceduta da un’introduzione di Alvise Mainardi, critico cinematografico della rivista online NonSoloCinema.com, edita dal Cinit Cineforum Italiano che ha collaborato alla realizzazione dell’iniziativa. All’inizio dell’incontro interverranno anche Francesca Vianello, Europe Direct e Davide Terrin, Circuito Cinema, entrambi in rappresentanza del Comune di Venezia, nonché Silvano Sguoto del Cinema Dante d’Essai.

Ingresso libero fino esaurimento posti con green pass. “Collective (Colective)”, è un film ibrido, un documentario montato come un thriller investigativo: Bucarest, 2015, un banale concerto nel Club Colective si trasforma in una tragedia a causa di un incendio, il cui scoppio causa più di 60 morti, buona parte dei quali deceduti in ospedale. Mentre l’opinione pubblica e i media puntano il dito contro l’inosservanza delle norme di sicurezza da parte dei responsabili della discoteca, Catalin Tolontan e Mirela Neag, due giornalisti sportivi, aprono un’inchiesta portando alla luce la responsabilità del sistema sanitario e le sconcertanti condizioni in cui si son venuti a trovare i ricoverati. Corruzione, prebende, prodotti scadenti o scaduti hanno raddoppiato il conto delle vittime, decedute più a causa delle infezioni contratte in loco che non per le ustioni. È l’inizio di un’indagine che coinvolge anche le autorità e la politica, scoperchiando uno scandalo a livello nazionale.

Programma completo con aggiornamenti e informazioni su tutti gli eventi al link: https://www.comune.venezia.it/festa-delleuropa-venezia-autunno-2021.