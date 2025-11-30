“Wicked: Parte 2” di Jon M. Chu

Nelle sale italiane Wicked: Parte 2 (titolo originale Wicked: For good). A un anno di distanza dal successo di Wicked, questo secondo capitolo della trasposizione sul grande schermo del musical che ha conquistato il mondo (soprattutto anglosassone, l’adattamento cinematografico di un musical di Broadway di maggior successo di tutti i tempi) continua a raccontare la storia mai raccontata delle streghe della Terra di Oz: la Malvagia Strega dell’Ovest e Glinda la Buona.

Al centro del film, diretto da Jon M. Chu e scritto da Winnie Holzman e Dana Fox, le performance attoriali di Cynthia Erivo (la verde Elphaba, Malvagia Strega dell’Ovest) e Ariana Grande, ovvero Glinda la Buona, la popolare strega in rosa che tutti amano. Scenografie del Premio Oscar Nathan Crowley mentre i costumi del Premio Oscar Paul Tazewell, oltre ad essere spettacolari, diventano espressione della crescita e definiscono i ruoli delle due giovani protagoniste, ormai adulte.

Alla fine del primo capitolo Elphaba spiccava il volo sulla sua scopa sulle note di Defying Gravity per opporsi fermamente allo strapotere del Mago di Oz (Jeff Goldblum), dopo aver scoperto che si trattava di un uomo senza qualità, ma abile manipolatore della verità.

Michelle Yeoh è Madame Morrible in WICKEDç PARTE 2, diretto da Jon M. Chu

In Wicked: Parte 2 ritroviamo Elphaba in esilio e condannata dagli abitanti di quel Regno di Oz che sta cercando di proteggere. Per tutti è ormai la Malvagia Strega dell’Ovest, che vive in solitudine nella foresta (ricostruita interamente in un teatro di posa) e, secondo propaganda di Madame Morrible (sempre efficace Michelle Yeoh), vuole solo danneggiare la felicità della Città di Smeraldo, che si sta preparando all’inaugurazione della imponente Strada di Mattoni Gialli. Elphaba continua a combattere per la giustizia degli Animali e per smascherare il Mago di Oz.

Intanto Glinda la Buona è diventata il simbolo della Bontà per il popolo di Oz, si sposta in una eterea bolla messa a punto dalla innipresente Made Morrible e racconta agli altri – e a sé stessa – come tutto nel Regno di Oz sia meraviglioso. Mentre Glinda si prepara per il sontuoso matrimonio con il non pienamente convinto principe Fiyero (Jonathan Bailey), diventato nel frattempo capo delle guardie, Glinda continua a pensare alla sua amica Elphaba e a come farla riconciliare con il Mago: ma un ulteriore tentativo metterà ulteriormente in pericolo la loro amicizia. Nel frattempo Fiyero scopre di nutrire dei sentimenti per Elphaba.

Jonathan Bailey (il Principe Fiyero) e Ariana Grande (Glinda) in WICKED: PARTE 2, diretto da Jon M. Chu.

A complicare ulteriormente le cose è l’arrivo di Dorothy dal Kansas, accompagnata dall’Uomo di Latta, dal Leone Codardo e dallo Spaventapasseriç un personaggio che collega Wicked: Parte 2 con la storia del Mago di Oz..

Solo quando la folla, aizzata da Madame Morrible, si scaglia contro Elphaba, Glinda troverà la forza di reagire, dare ascolto al proprio cuore, unire il proprio coraggio a quello di Elphaba per ritrovare il loro profondo legame ed entrambe non esitano a sacrificare per combattere oppressione e ingiustizie, compiendo scelte da donne mature quali sono diventate, seppure le loro motivazioni siano molto diverse.

Se il tono del primo capitolo era più leggero, in questa seconda parte c’è più tensione, una maggiore complessità nei rapporti tra i vari personaggi, c’è l’impatto delle scelte personali, i temi sono più maturi. L’impatto visivo è sempre stupefacente, a partire dai costumi che diventano elemento distintivo per tutti i protagonisti e assumono una funzione drammatica più incisiva. Ma tutto il film – così come il musical – diventa un manifesto sulla determinazione delle protagoniste feminile e un modo per raccontare i pericoli dell’autoritarismo: insomma, malgrado l’immaginazione e la fantasia, Wicked: Parte 2 – più del primo capitolo – diventa un modo anche per parlare del mondo in cui viviamo.

Jeff Goldblum è il Mago di Oz e Cynthia Erivo è Elphaba in WICKED FOR GOOD, regia di Jon M. Chu.

E’ molto probabile che il successo di Wicked del 2024 – 750 milioni di dollari di incasso nel mondo – venga replicato (sicuramente nel mondo anglosassone) per questo secondo e finale capitolo, che mantiene fedeltà al musical originale, e aggiunge due nuove canzoni composte dall’autore delle musiche Stephen Schwartz: The World in a Bubble per Glinda e No place like home per Elphaba.

Spettacolo, musica, magia, immaginazione ma anche analogie con il mondo contemporaneo. Che guardiate Wicked: Parte 2, per la storia o per rimanere affascinati dagli effetti visivi, il consiglio è di vederlo sul grande schermo.

Titolo Originale: Wicked: For Good

Regia: Jon M. Chu

Interpreti: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum

Musiche: Stephen Schwartz

Sceneggiatura: Winnie Holzman, Winnie Holzman & Dana Fox

Distribuzione: Universal Italia

Uscita (cinema) 19 novembre 2025