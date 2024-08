A Castro (Le) al via la rassegna BIANCOENERO

Torna ad animarsi anche questa estate l’arena allestita all’interno del Castello di Castro per iniziativa del Comune e di Spaziocineforum di Lecce, circolo affiliato al Cinit. Prende il via venerdì 2 agosto alle 21 la rassegna BIANCOENERO: Tre film sulla figurazione dei sentimenti umani, a cura di Giampiero Cleopazzo. Il ciclo si apre con Nel bel mezzo di un gelido inverno (In the Bleak Midwinter) film del 1995 diretto da Kenneth Branagh. Joe Harper è un attore disoccupato, e per superare un momento di crisi artistica decide di allestire l’Amleto. Dopo una burrascosa audizione, la compagnia è formata e cominciano le prove, che porteranno più guai del previsto. Uno dei problemi è che il testo shakespeariano è più reale di quello che si pensi, ed i drammi personali dei vari attori verranno messi a nudo dal testo che dovranno recitare. Prossimo appuntamento venerdì 9 agosto sempre alle 21 con The Whispering Stars (2015) di Sion Sono, diario di bordo post-apocalittico di una corriera robot che cerca di capire i sentimenti umani e il valore dei ricordi. La rassegna si conclude venerdì 16 alle 21 con Cold War (Zimna wojna) film del 2018 diretto da Pawel Pawilowski che può vantare tre candidature ai premi Oscar 2019. Vi si racconta la travagliata storia d’amore tra Wiktor e Zula, che deve far fronte alla divergenza di aspettative e caratteri nel clima della guerra fredda. L’ingresso alle proiezioni è libero.