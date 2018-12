Doppio appuntamento con uno dei corpi di ballo più famosi al mondo, il Balletto di San Pietroburgo, anche anticamente chiamato “Balletto sul Neva”, la storica compagnia privata nata a San Pietroburgo nel 1887 per volontà di Nobili Borghesi Russi con lo scopo di sviluppare la grande tradizione del balletto classico, ma anche di ricercare nuove forme coreografiche. Il loro repertorio comprende alcuni classici del patrimonio artistico-musicale come Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci, La Bella Addormentata, Cenerentola, Biancaneve, Giselle, Don Chisciotte, Carmen, Coppelia e le loro rappresentazioni sono state seguite e amate da milioni di spettatori in Italia, Germania, Svizzera, Africa, Cina, Taiwan, Giappone.

Il primo spettacolo, Lo Schiaccianoci, una fiaba di Natale, andrà in scena mercoledì 26 dicembre alle 16.30 e alle 19.30 al Teatro Toniolo di Mestre : splendidi costumi, travolgenti musiche di P.I. TCajkovskij su coreografie di Marius Petipa,il padre del balletto russo moderno, sono sono due degli ingredienti di uno spettacolo che ha il suo punto di forza nella coppia di ballerini, Ernest Latipov e Tatiana Tkachenko, entrambi solisti del Teatro Marinsky di San Pietroburgo.

La fiaba di Hoffmann calerà il pubblico in un’atmosfera fatata, pervasa da soldatini, alberi di natale, fiocchi di neve, fiori che danzano, topi cattivi, prodigi, principi azzurri e fatine: per le sue caratteristiche di favola a lieto fine e per la vicenda pervasa da un’atmosfera di festa, è diventato un balletto che ammalia i bambini e incanta i grandi. “ La conclusione è segnata dallo squisito Valzer dei Fiori, dopo il quale Clara si ritroverà nella sua poltrona con il suo schiaccianoci in grembo, felice di questo sogno di Natale”

Il secondo spettacolo, invece, La Bella Addormentata, un balletto da favola, andrà in scena martedì 1 gennaio 2019 alle ore 21 al Teatro Nuovo di Verona: la storia della bella principessa che cade addormentata per cento anni, vittima di un maleficio lanciato dalla strega cattiva. Uno dei fiori all’occhiello del Balletto di San Pietroburgo, il massimo dell’espressione classica e capolavoro ballettistico dell’Ottocento, porrà al centro dell’attenzione la danza pura, con le favolose e incantate scenografie, nonché gli straordinari costumi e le stupende musiche di P.I. TCajkovskij, su coreografie di Marius Petipa.

“With its romantic finale packed with every fairytale character imaginable, The Sleeping Beauty is as engaging now as when she first fell asleep, over a hundred years ago.Con il suo finale romantico con tutti i personaggi delle fiabe, La Bella Addormentata adesso è impegnata in un futuro meraviglioso, ora come prima, quando si addormentò, più di cento anni fa.”

INFORMAZIONI E BIGLIETTI:

http://www.spballet.eu/

Fondazione Teatro Lirico Siciliano

Via Alcibiade 60/B Siracusa 96100 ITALIA

392.8117154 – 334.1891173

Teatro Toniolo di Mestre:

https://www.comune.venezia.it/content/teatro-toniolo

041971666

Teatro Nuovo di Verona:

https://www.teatronuovoverona.it/

0458006100

biglietteria@teatronuovoverona.it