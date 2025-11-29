A Salzano (Ve) tre appuntamenti di teatro per i ragazzi con Storie Circo e… Pop corn

Da domenica 30 novembre torna a Salzano Storie Circo e… Pop Corn, la rassegna di teatro per ragazzi promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune con la collaborazione della compagnia Pantakin.
Tre gli appuntamenti in programma nel foyer della Scuola Media Dante Alighieri di Salzano: si inizia domenica 30 alle 15 con TONGO – Cercasi disperatamente eroe di Mirco Trevisan, una storia classica di eroi e cattivi… ma con un twist! Il pubblico diventa protagonista, scegliendo gli attori tra la folla e guidandoli in un canovaccio semplice ma sempre mutevole grazie all’improvvisazione.
A seguire domenica 7 dicembre sempre alle 15 La vera storia di Hansel e Gretel di Francesca D’Este favola nota ma raccontata in maniera sorprendente, che lascia ai bambini una morale, assaggiando si impara.
Ultimo appuntamento domenica 14 dicembre sempre alle 15 con Storie di lupi di Silvia De Bastiani. Pupazzi, narrazione e musica dal vivo raccontano due famose favole dal punto di vista dei lupi, spesso fraintesi e sfortunati.
La direzione artistica della rassegna è di Emanuele Pasqualini.
Biglietto unico: 4 € | prenotazioni Whatsapp 348 3212283 E-mail info@pantakin.it