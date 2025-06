A Venezia per Biennale Teatro debutto italiano di “Changes” per la regia di Thomas Ostermeier

Alla Biennale Teatro sabato 7 e domenica 8 giugno debutto italiano di Changes (Teatro Goldoni, ore 21.00), nuova opera del regista tedesco Thomas Ostermeier, che affronterà il viaggio e la trasformazione interiore di due persone nell’arco di un’intera giornata delle loro vite.Changes è una pièce sulla difficoltà di cambiare il mondo in meglio e sullo sforzo necessario per non perdere sé stessi in questo percorso. Quali compromessi si possono accettare senza tradire noi stessi? Quanto è sottile il confine tra successo e fallimento? Thomas Ostermeier, maestro del teatro tedesco contemporaneo e direttore artistico della Schaubühne, dirige il nuovo spettacolo che porta la firma dell’autrice Maja Zade e che vede il ritorno di Anna Schudt e Jörg Hartmann nell’ensemble della compagnia del teatrox di Berlino. I due interpretano 23 ruoli: Nina e Mark e altri 21 personaggi che la coppia incontra nel corso della giornata. Una sfida importante per i due attori che si troveranno a scivolare tra molteplici interpretazioni anche all’interno di un singolo movimento scenico. La vicenda è , però, tutta imperniata sulla coppia formata Nina e Mark, assieme da oltre 20 anni, la prima parlamentare, il secondo avvocato aziendale di successo, riqualificato come insegnante di scuola elementare in seguito a un esaurimento.Nina esce per andare al rifugio per donne bisognose d’aiuto contro la cui paventata chiusura si batte, e più tardi si reca in ufficio, dove deve affrontare problemi inaspettati, mentre Mark va a scuola e si trova in situazioni difficili che coinvolgono gli scolari e i loro genitori . Nell’arco di una giornata al ritorno a casa serale le esperienze vissute hanno cambiato entrambi e il loro rapporto.

Acquisto dei biglietti online (www.labiennale.org) e nei punti vendita della Biennale: Ca’ Giustinian (10.00>17.00 tutti i giorni tranne lunedì 9 giugno), Infopoints ai Giardini e all’Arsenale (mar>dom 11.00-18.30), un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria dedicata all’Arsenale e al Teatro Goldoni.

IL PROGRAMMA DI SABATO 7 GIUGNO

Ore 11.30>20.00 Sala d’Armi E (Arsenale), Spazio Cinema

Ore 15.00 e 17.00 Lazzaretto Vecchio, I mangiatori di patate (60’), Romeo Castellucci

Ore 17.00 e 19.00 Tese dei Soppalchi (Arsenale), No Title (50’), R.Foreman/W.Dafoe

Ore 21.00 Teatro Goldoni, Changes (125’), Ostermeier

Lo spettacolo di Romeo Castellucci si svolge sull’isola del Lazzaretto Vecchio, non servita da trasporto pubblico. Il pubblico potrà raggiungere la sede esclusivamente tramite una navetta acquea gratuita messa a disposizione dalla Biennale, con partenza dalla fermata Cornoldi – Riva degli Schiavoni.

Servizio Navetta Biennale Teatro – Lazzaretto Vecchio

Spettacolo ore 15.00 – Partenza navetta da Pontile Cornoldi: ore 14.30. Rientro previsto: ore 16.30

Spettacolo ore 17.00 – Partenza navetta da Pontile Cornoldi: ore 16.45. Rientro previsto: ore 18.30

Acquisto dei biglietti online (www.labiennale.org) e nei punti vendita della Biennale: Ca’ Giustinian (10.00>17.00 tutti i giorni tranne lunedì 9 giugno), Infopoints ai Giardini e all’Arsenale (mar>dom 11.00-18.30), un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria dedicata all’Arsenale e al Teatro Goldoni.

Ufficio stampa La Biennale di Venezia

Tel. 041/5218886/5218776; E-mail: dmtpress@labiennale.org