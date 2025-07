Al Teatro Verdi di Padova debutta “Insulti al pubblico”, il provocatorio testo di Handke 

Secondo allestimento del Progetto Speciale che il TSV – Teatro Nazionale ha dedicato al Premio Nobel per la Letteratura 2019, Peter Handke. Insulti al pubblico , che nel 1966 scardinò ogni convenzione del mondo del teatro, debutta al Teatro Verdi il 14 luglio alle 19.00 e resta in cartellone fino al 26. È la seconda produzione dello Stabile del Veneto su una drammaturgia dello scrittore carinziano dopo Ancora Tempesta. Da un testo maturo ad un testo giovanile, sempre sotto la guida del regista Fabrizio Arcuri troveremo in scena Isacco Bugatti, Michele Guidi, Margherita Mannino, Simone Pedini, Tommaso Russi, Jessica Sedda della Compagnia Giovani del TSV .

Insulti al pubblico si distingue per la sua struttura e il suo approccio provocatorio: richiede infatti fino a quattro attori che interagiscano direttamente con il pubblico, affrontando il tema della partecipazione e della responsabilità degli spettatori , di cui viene esplicitamente messa in discussione la passività. Handke utilizza un linguaggio diretto per stimolare una riflessione critica sul ruolo del pubblico, invitando a una maggiore consapevolezza della propria posizione durante la rappresentazione con effetti anche molto comici.

La crisi di rappresentazione e la disillusione pongono infatti interrogativi fondamentali sul significato del teatro e sulla sua capacità di coinvolgere attivamente gli spettatori e quest’opera intende da un lato incoraggiare la platea a diventare protagonista attiva piuttosto che semplice osservatrice, dall’altro esortare ad esplorare il potere del teatro come strumento di dialogo e riflessione.

Lo spettacolo si inserisce nel progetto della Compagnia Giovani, parte dell’Accordo di Programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto per la realizzazione del Progetto Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione (DGR n. 1646 del 19 dicembre 2022).

Secondo appuntamento della rassegna estiva Aperitivo a Teatro

Teatro Verdi| Padova

Lun 14 luglio ore 19.00

Mar 15 luglio ore 19.00

Mer 16 luglio ore 19.00

Gio 17 luglio ore 19.00

Ven 18 luglio ore 19.00

Sab 19 luglio ore 19.00

Lun 21 luglio ore 19.00

Mar 22 luglio ore 19.00

Mer 23 luglio ore 19.00

Gio 24 luglio ore 19.00

Ven 25 luglio ore 19.00

Sab 26 luglio ore 19.00

Biglietti 8,00-15,00 € per acquisti on line visitare il sito www.teatrostabileveneto.it