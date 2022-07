Dal 18 al 30 luglio campazzo San Sebastiano, nel sestiere di Dorsoduro a Venezia, sarà il palcoscenico della decima edizione del Venice Open Stage – Rising theatre festival, organizzato da Cantieri Teatrali Veneziani. Il festival è realizzato nell’ambito di Palcoscenici metropolitani, progetto portato avanti dal Comune di Venezia con il contributo del Ministero della Cultura. La decima edizione si intitola Xenofilie e rappresenta l’amore del VOS per i modi di insegnare e fare teatro in tutta Italia e nel mondo, con le accademie internazionali, e per la sperimentazione, con le drammaturgie innovative e la ricerca delle giovani compagnie professioniste. Anche quest’anno il festival ospita tre spettacoli in rassegna, sarà infatti Paolo Nori a inaugurare la manifestazione lunedì 18 luglio, mentre a chiudere, venerdì 29 e sabato 30 luglio, saranno Teatro dei Servi Disobbedienti e CSS – Teatro Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia.

Si inaugura lunedì 18 luglio alle 21:45 con Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij, lezione spettacolo di Paolo Nori. Martedì 19 luglio torna l’Accademia di Teatro “Dimitri” di Verscio (Svizzera) con Stazione Termini. Viaggio nel mondo della demenza, per proseguire, mercoledì 20 e giovedì 21 luglio con la Faculty of fine Arts / School of drama della Aristotle University di Salonicco, che porterà in scena due spettacoli. Il primo, mercoledì 20 luglio, sarà Winter – Spring 2021: how to plant your time, il secondo, giovedì 21 luglio, Witches – This Story Is (Not) Mine. Ad aprire la sezione OFF 2022, venerdì 22 luglio, sarà la compagnia DelirumtremenS di Milano con Your mother in my room; si prosegue sabato 23 luglio con Il buio non è tenero, della compagnia Il turno di notte di Milano e, a chiudere gli OFF, domenica 24 luglio, sarà Hu/Or/Me – Animal farm, della compagnia Kinesis di Firenze. Lunedì 25 e martedì 26 luglio tornano le accademie con la Université de Bordeaux Montaigne (Francia, in collaborazione con una compagnia Malese), che presenterà BAKAR. Un concert de trois corps. Mercoledì 27 e giovedì 28 luglio la Lithuanian Academy of Music and Theatre (Lituania) sarà in scena con Alice in wonderland. Venerdì 29 luglio torna la rassegna professionisti con X – machine, della compagnia Teatro dei Servi Disobbedienti, di Bologna. Chiuderà il Venice Open Stage 2022 il CSS – Teatro Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia con Mileva.

Informazioni utili

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.45 con ingresso gratuito su prenotazione ai numeri +393278855509 e +393456105044.