Con un omaggio ad Andrea Purgatori si apre il 9 dicembre al cinema Fulgor di Rimini la 5° edizione di Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival, il festival diffuso che si spalma su tre luoghi, Pennabilli, Santarcangelo di Romagna e Rimini, tutti legati a Tonino Guerra, in nome del quale e in ricordo del suo vivere lento la manifestazione è stata fondata dal figlio Andrea Guerra.

L’omaggio a Purgatori, giornalista, scrittore, sceneggiatore e… attore, a un anno dalla scomparsa, sarà ricco di immagini, filmati, contributi. A Parlare di lui con il pubblico saranno Lorenzo Scurati, con ricordi e clip della sua trasmissione di successo “Atlantide”; Marco Tullio Giordana, per suo significativo rapporto con il cinema, e il figlio Edoardo, attore di teatro, cinema e tv che presto vedremo in Diamanti di Ozpetek. Una serata tra cinema e giornalismo d’inchiesta intensa, commovente, nel segno del ricordo, ma anche delle battaglie per arrivare alla verità dei troppi misteri e segreti dell’Italia contemporanea.

La 5a edizione di Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival si terrà dal 9 al 15 dicembre a Santarcangelo di Romagna, Rimini e Pennabilli.

Un festival diffuso nato da un’idea e con la Presidenza di Andrea Guerra, con la Direzione Artistica di Steve Della Casa e Paola Poli, e con la collaborazione di Laura Delli Colli, promosso dall’Associazione Tonino Guerra che pone al centro i temi al cuore della poetica del Maestro Tonino Guerra, tra grande cinema, poesia e letteratura.

L’inaugurazione ufficiale del Festival è stata preceduta nel mese di novembre dall’Evento speciale FIORE MIO di Paolo Cognetti a Santarcangelo e avrà un evento di preapertura con l’Omaggio a Andrea Purgatori – a cui questa V edizione è dedicata – nella serata speciale che il 9 dicembre lo ricorderà tra cinema e giornalismo d’inchiesta al Cinema Fulgor di Rimini.

Si prosegue con l’inaugurazione ufficiale del Festival il 10 dicembre al C’Entro Supercinema di Santarcangelo di Romagna, con la speciale performance di Matteo Garrone e quindi l’avvio delle attività nelle tre città coinvolte.

Luoghi dell’Anima rappresenta un viaggio nel “vivere lento“, senza dimenticare lo sguardo d’autore sull’attualità affidato al concorso delle opere prime, ai documentari e ai cortometraggi in rassegna. Scelte e contenuti in sinergia con la poetica e il messaggio di Tonino Guerra anche attraverso l’Associazione a lui dedicata che al Festival dà il suo contributo operativo anche attraverso il suo comitato scientifico.

Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival è una manifestazione dedicata a opere cinematografiche e televisive nelle quali è protagonista l’osmosi tra territorio, immaginazione e racconto. Ideata da Andrea Guerra, promossa dall’Associazione culturale Tonino Guerra in collaborazione con il Museo Tonino Guerra di Santarcangelo di Romagna e con il supporto di: Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna attraverso la Film Commission, Comuni di Pennabilli, Santarcangelo di Romagna e Rimini, Visit Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, Fondazione Culture Santarcangelo, Fellini Museum e Cineteca di Rimini.