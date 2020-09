E’ stato attributo a “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli il premio FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub), assegnato alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia da 27 anni “all’opera che meglio riflette l’autonomia creativa e la libertà espressiva dell’autore”. La giuria presieduta dal critico cinematografico Paolo Micalizzi e composta da Ugo Baistrocchi, Alfredo Baldi, Carlotta Bruschi, Massimo Caminiti, Giuliano Gallini, Carlo Gentile, Massimo Giraldi e Chiara Levorato , ha così motivato la decisione <<per la capacità di rendere lo spessore culturale di Eleanor Marx ma anche le sue contraddizioni come donna e di attualizzarne il discorso politico mettendo in primo piano il tema dell’ ingiustizia sociale>>. La Giuria ha assegnato, inoltre, una Menzione speciale FEDIC al film ”Assandira” di Salvatore Mereu: il film, così recita la motivazione, <<rappresenta il conflitto generazionale e il contrasto tra tradizione e innovazione socioeconomica coinvolgendo gli spettatori nella interpretazione dei sentimenti dei personaggi e del loro rapporto con la madre terra>>. Un riconoscimento, infine, anche per i cortometraggi: una giuria, presieduta da Alfredo Baldi e composta da Laura Forcella Iascone e Luciano Volpi, ha attribuito una Menzione speciale FEDIC a “Finis Terrae” di Tommaso Frangini (Sic & Sic) , storia di una solitudine che decide di scomparire silenziosamente per non dare più fastidio al prossimo. Si tratta, scrive la giuria, di una <<vigorosa messa in scena di un problema esistenziale reale e sentito da parte di un giovane regista che sa raccontare storie, emozionare e usare magistralmente la macchina da presa>>I premi sono stati consegnati sabato 12 settembre, ore 11.00, presso lo Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo (Sala Tropicana 1 – Hotel Excelsior/Lido di Venezia).