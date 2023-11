All’Accademia di Belle Arti di Venezia evento per ricordare lo scenografo Mischa Scandella

Venerdì 24 novembre il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mischa Scandella, di cui l’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini è ente promotore, organizza un evento conclusivo dei tre anni di attività. L’incontro si svolgerà nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Venezia a partire dalle ore 15:00. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. L’incontro conclude i lavori del Comitato nazionale Scandella presentando al pubblico i risultati del triennio dedicato allo studio dello scenografo e costumista veneziano Mischa Scandella (Venezia, 1921- Roma,1982), punto di riferimento nella sperimentazione artistica multidisciplinare d’avanguardia nella seconda metà del ‘900, ripercorrendone la carriera artistica in relazione alla scena italiana All’incontro partecipano: Cristina Grazioli, Università degli Studi di Padova; Pier Luigi Pizzi, regista teatrale, scenografo e costumista; Maria Ida Biggi, Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini; Università Ca’ Foscari di Venezia; Nicola Bruschi e Lorenzo Cutuli, Accademia di Belle Arti di Venezia; Andrea Erri, Teatro La Fenice, Università Ca’ Foscari di Venezia;Marianna Zannoni, Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini; Università Ca’ Foscari di Venezia. L’iniziativa si pone in continuità con la mostra La scena magica. L’arte teatrale di Mischa Scandella della scorsa primavera e la pubblicazione del saggio monografico Mischa Scandella. La scena magica (Silvana Editoriale, 2022). Al termine della conferenza, il Comitato nazionale assegnerà, per il secondo anno consecutivo, il Premio Scandella ai migliori progetti scenografici realizzati dagli studenti delle accademie italiane su ispirazione del lavoro dell’artista.