Arena Gabbiano di Senigallia: un’inaugurazione tutta a colori!

Un gioioso arcobaleno ha accolto qualche giorno fa al Cinema Gabbiano i numerosi appassionati, senigalliesi e turisti, che sono accorsi per l’inaugurazione dell’Arena, giunta alla trentesima edizione.

La consueta folla intervenuta all’appuntamento di apertura, come sempre offerto a titolo gratuito, ha infatti potuto ammirare la bellezza e il comfort dei nuovi arredi: 400 nuove poltroncine, comode almeno quanto belle, equamente divise in dieci differenti colori (rosa, fucsia, arancione, rosso, celeste, azzurro, senape, giallo, verde chiaro e verde scuro), distribuite in diagonale per richiamare da un lato l’iconica bandiera della pace, ma anche per sottolineare i trascinanti caratteri di fantasia, vivacità e spensieratezza che hanno sempre contraddistinto la storica sala senigalliese. Per l’ideazione e la concreta realizzazione del nuovo parco di arredi la direzione del Cinema Gabbiano ringrazia i suoi “armocromisti” Moreno Manoni e Paola Dubini, con le loro figlie Alice e Martina, quest’ultima (quasi) architetta e tutti i ragazzi dello staff. Un doveroso ringraziamento va a “King”, che ha offerto agli spettatori dell’Arena dei nuovi e comodissimi cuscini posizionati sopra le sedie.

Un altro esempio di creatività si è avuta già nel corso del film omaggio della prima serata, non solo per la scelta di un’opera geniale come Mixed By Erry, ma anche per l’ulteriore regalo agli spettatori, consistente nel collegamento video in Arena con uno dei protagonisti della storia vera dalla quale è tratto il film, Peppe Frattasio, che insieme ai suoi due fratelli diventarono icona, nel bene e nel male, di tutto quel movimento di musicassette brandizzate Mixed by Erry, diventato poi famoso in tutto il mondo.

La programmazione dell’Arena Gabbiano proseguirà come sempre per tutta l’estate, proponendo film di successo della stagione, ma anche altri assolutamente inediti, nonché tantissime prime visioni da scoprire insieme. E poi ancora numerosi incontri con ospiti e protagonisti, alcuni apericinema con gli autori prima della proiezione, le cene da consumare direttamente in Arena; insomma, tante serate da trascorrere con la compagnia migliore: belle persone, buon cibo e cinema di qualità.

Sono già stati proiettati La stranezza di Roberto Andò, dove il sempre straordinario Toni Servillo interpreta un Luigi Pirandello che, ritornato per un breve soggiorno in Sicilia, finisce per incrociare due becchini (Ficarra e Picone). Il caso vuole che i due siano anche degli attori dilettanti impegnati proprio nelle prove per un loro nuovo spettacolo teatrale… Il 27 giugno ha fatto seguito Rocco Papaleo con il suo Scordato. E via via tutti gli altri appuntamenti da non perdere, soprattutto quelli con gli ospiti per la rassegna di opere prime e seconde, che da sempre contraddistingue le iniziative estive.

L’appuntamento per tutti è ogni sera all’Arena Gabbiano Senigallia, con numerose promozioni (le Special Card che danno diritto a sconti, ma anche il costo ridotto a 3,50 € per tutti i film italiani ed europei grazie al contributo ministeriale con l’iniziativa “Cinema Revolution”) e biglietti disponibili in cassa o anche online sul sito www.cinemagabbiano.it.

Come sempre, sarà possibile cenare in arena grazie al negozio “da Mirò”, che preparerà, a richiesta, piatti freddi, insalate di riso e tante altre golosità (347 5399444 per prenotazioni).