Arriva Ute Lemper al Teatro Goldoni di Venezia

Questa sera, sabato 13 giugno, alle 20:00, presso il Teatro Goldoni di Venezia, si esibirà Ute Lemper con lo spettacolo Da Berlino a Broadway, nell’ambito della XVIII edizione del Venezia Jazz Festval. Ute Lemper, cantante, attrice e ballerina tedesca, si esibirà affiancata dalla PN3Orchestra che unisce l’Accademia d’Archi Arrigoni, l’Accademia Musicale Naonis e l’Orchestra da Camera di Pordenone sotto la direzione di Valer Silvilotti.

Lo spettacolo attraverserà quasi un secolo di musica europea e americana: il cabaret di Kurt Weill e Bertolt Brecht, il repertorio di Edith Piaf e Marlene Dietrich, il grande musical americano, le composizioni di Astor Piazzolla e i versi di Pablo Neruda. Lo spettacolo conferma il legame dell’artista con una tradizione colta e popolare insieme, fatta di teatro, parola e interpretazione.

L’evento avrebbe dovuto svolgersi il 24 ottobre 2025 ma è stato rinviato a causa di un infortunio dell’artisa, i biglietti acquistati restan validi per la nuova data.