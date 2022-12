Asher Fisch al Teatro La Fenice

VENEZIA – Asher Fisch, nella doppia veste di direttore e solista al pianoforte, torna alla testa dell’Orchestra del Teatro La Fenice nel concerto in programma sabato 10 dicembre 2022 ore 20.00 (turno S) e domenica 11 dicembre 2022 ore 17.00 (turno U), nell’ambito della Stagione Sinfonica 2022-2023. Il maestro, direttore principale della West Australian Symphony Orchestra a Perth, dirigerà il Concerto per pianoforte e orchestra n. 24 in do minore kv 491 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Seconda Sinfonia in re maggiore op. 73 di Johannes Brahms. Il concerto sarà trasmesso prossimamente in differita radiofonica su Rai Radio3.

Il Concerto in do minore per pianoforte e orchestra kv 491 risale al 1786, anno assieme al 1784 e 1785 di intensa produzione concertistica per Mozart, ben tre Concerti all’anno. In tanta ricchezza creativa spiccano il Concerto kv 466 e questo splendido Concerto: entrambi composti in tonalità minore, il kv 491 si distingue per una profonda e dolorosa solennità, un ‘tono’ che permea la partitura fino alla chiusura. L’organico è il più ampio che Mozart abbia mai impiegato in questo genere musicale.

Dopo la lunghissima, faticosa gestazione della Prima Sinfonia, a Johannes Brahms furono necessari pochi mesi per realizzare la Seconda, un’opera in forte contrasto con la precedente. La sua prima esecuzione ebbe luogo a Vienna alla fine di dicembre del 1877, con la bacchetta di Hans Richter: fu un successo immediato, tanto da far adottare la partitura come la ‘Viennese’.

Si conferma, in concomitanza con questo concerto, l’approfondimento sul programma musicale: lo spettacolo di sabato 10 dicembre 2022 sarà infatti preceduto da un incontro a ingresso libero con il musicologo Roberto Mori, che dalle ore 19.20 alle ore 19.40 illustrerà i brani di Mozart e Brahms nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice.