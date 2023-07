“Caro Pier Paolo” di Dacia Maraini

“Caro Pier Paolo” rientra tra gli ultimi scritti di Dacia Maraini, tra i maggiori esponenti della cosiddetta “generazione degli anni Trenta” che dominò la scena culturale italiana dal secondo dopoguerra fino ad inoltrati anni Novanta.

Tale opera si configura come un vivo epistolario, un’appassionata confessione del ricordo dell’amico Pier Paolo Pasolini, scomparso prematuramente in circostanze tragiche. Sorprende come la Maraini abbia deciso di scrivere sull’amico, o meglio all’amico, a tanti anni di distanza dalla sua tragica dipartita; l’autrice stessa confessa come non abbia mai avuto intenzione di scrivere su Pasolini, nonostante fosse stata tra i suoi affetti più cari, ma che a farle cambiare idea sia stato un sogno: «Caro Pier Paolo, stanotte ti ho sognato. Avevi il solito sorriso dolce e dicevi: “Sono qua!”. Poi ti toglievi una specie di gilet malva e aggiungevi: “Fa caldo”. Stavo per abbracciarti, felice di rivederti, quando sei scomparso. […] È così strano che dopo tanti anni, nel sonno, io trovi ancora il modo di ricordarti e di vederti. Sei sempre il giovane cinquantenne che ho frequentato negli anni Sessanta e Settanta: il corpo agile, sportivo, la faccia seria, non imbronciata, ma pensosa, lo sguardo sognate, il passo deciso e sempre pronto a correre».

La scrittura decisa della scrittrice ci offre uno spaccato inedito su quello che tutti noi ricordiamo come un artista poliedrico, una tra le menti geniali che hanno attraversato la nostra storia, che ora ci viene mostrato come un uomo, un amico, tormentato ed attanagliato da una profonda angoscia.

Quello di Dacia Maraini è il tentativo di darsi finalmente pace rimembrando le gioie e i momenti passati insieme, senza tralasciare di sollevare ancora una volta dubbi sulle discutibili ricostruzioni ufficiali di quanto accaduto la notte del 2 novembre 1975. È anche lo sforzo di dare pace all’amico, a cui non è stata fatta giustizia nemmeno a quasi cinquant’anni dalla morte: «Addio, Pier Paolo, e che la morte ti sia più benigna della vita. Con affetto, Dacia».

Autrice: Dacia Maraini

Titolo dell’opera: Caro Pier Paolo

Editore: Neri Pozza 2022

Prezzo: 18,00€