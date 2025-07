Torna l’appuntamento estivo sull’isola di San Pietro dedicato alla musica per cinema con Andrea Segre, Paolo Zucca, Pivio, Aldo De Scalzi, il cine-concerto di Massimo Zamboni, l’imperdibile concerto al tramonto di Marcella Carboni e i live di Rita Marcotulli e Max Viale.

L’estate festivaliera in Sardegna tra musica e cinema si accende con Creuza de Mà – Musica per Cinema, il festival ideato e diretto dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzato dall’associazione culturale Backstage. La diciannovesima edizione si terrà dal 23 al 27 luglio a Carloforte, incantevole borgo dal fascino unico, situato nel sud della Sardegna sull’isola di San Pietro.



Anche quest’anno Creuza de Mà conferma la sua vocazione a intrecciare profondamente musica e cinema, in un dialogo costante tra suoni e immagini che si traduce in un’unione armoniosa e necessaria che il Festival declina nei suoi vari aspetti e formati: cinema di finzione, documentari, film d’archivio sonorizzati dal vivo, cortometraggi… Tra i momenti più attesi, spiccano il doppio omaggio a Berlinguer con il cinema di Andrea Segre e le note di Massimo Zamboni, le suggestive sonorità di Round Midnight con la pianista Rita Marcotulli, e l’emozionante concerto per arpa di Marcella Carboni: solo alcune delle esperienze imperdibili che animeranno l’isola di San Pietro.



Come ogni anno, accanto al ricco programma di proiezioni, concerti e incontri con gli ospiti, Creuza de Mà si conferma anche come spazio di crescita e confronto sulla musica e suono applicato al cinema, per le nuove generazioni di artisti. Come di consueto il festival sarà anche l’occasione per Campus – musica e suono per il cinema e per l’audiovisivo, parte integrante del festival sin dal 2017 con la SummerSchool per registi e giovani compositori, che da allora è diventata la colonna portante di Creuza de Mà. Un percorso di alta formazione che riconnette tutti gli elementi della filiera del suono per il cinema e gli audiovisivi. A Carloforte si studia, si impara, si crea: un’opportunità concreta e unica per le ragazze e i ragazzi di tutta Italia. Oltre alle masterclass e agli incontri con i maestri, il Campus offre l’opportunità di assistere alla proiezione dei cortometraggi realizzati dagli studenti del CSC nell’ambito del progetto, testimoniando il valore formativo e creativo di questo percorso.



“L’incontro tra il progetto CAMPUS – Musica e suono per il cinema e il festival Creuza de Mà rappresenta un momento fondamentale per la crescita culturale e professionale del nostro territorio. Un’unione che celebra la musica per il cinema non solo come linguaggio artistico, ma come strumento formativo e visione strategica. Come Sardegna Film Commission crediamo fortemente in questa visione. Un sogno e una rotta che parlano la lingua della qualità, del talento, della Sardegna come luogo di produzione culturale d’eccellenza. È lungo questa “Creuza de Mà” che immaginiamo il futuro del nostro cinema” dichiara Matteo Frate, Direttore Fondazione Sardegna Film Commission.



Sempre nell’ottica del rapporto tra musica e cinema tra i titoli più amati dalla critica e dal pubblico nella recente stagione cinematografica, sarà presentato a Carloforte Berlinguer – La grande ambizione, ultimo film di Andrea Segre con la straordinaria colonna sonora di Iosonouncane, al secolo Jacopo Incani talentuoso compositore originario di Buggerru ma da anni operante a livello nazionale e internazionale. Pluricandidato ai David di Donatello, con 2 vittorie, e ai Nastri d’Argento, Berlinguer – La grande ambizione è un racconto di Enrico Berlinguer tra pubblico e privato che ripercorre il periodo dal 1973 al 1978, fino al celebre discorso alla Festa Nazionale dell’Unità a Genova. A presentare il film sarà Andrea Segre, che incontrerà il pubblico del festival per raccontare il suo cinema e il suo rapporto con la musica.



Iosonouncane firma anche la colonna sonora di un altro titolo in programma: Lirica Ucraina, documentario di Francesca Mannocchi recentemente premiato ai David di Donatello. Francesca Mannocchi, tra le migliori corrispondenti di guerra in Europa, porta lo spettatore nelle zone del conflitto attraverso le storie dei sopravvissuti.



Tra i film in programma anche Musicanti con la Pianola, documentario di Matteo Malatesta dedicato a due pietre miliari della musica per cinema nel nostro paese come Pivio e Aldo De Scalzi. I due compositori, presenze consolidate del festival, tornano anche quest’anno a Creuza de Mà in questa nuova veste, protagonisti di un film dedicato alla loro vita e carriera, raccontati attraverso le testimonianze dei tanti registi con cui hanno lavorato tra cui Ferzan Ozpetek, Enzo Monteleone, Alessandro Gassmann e i Manetti bros. Ad arricchire il programma, la proiezione di Vangelo secondo Maria per la regia di Paolo Zucca, che presenterà il film insieme all’autore delle musiche Fabio Massimo Capogrosso e alla produttrice Francesca Cima.



Evento speciale di questa edizione, dedicato alla memoria di Enrico Berlinguer, sarà il cine-concerto di Massimo Zamboni, chitarrista dei CCCP – Fedeli alla Linea, con la proiezione di Arrivederci, Berlinguer!. Il film di Michele Mellara e Alessandro Rossi, realizzato con materiali d’archivio provenienti dal documentario L’addio a Enrico Berlinguer girato durante i funerali del segretario del PCI da numerosi registi italiani tra cui Scola, Pontecorvo, Rosi, Maselli, prende vita grazie alla colonna sonora eseguita dal vivo da Massimo Zamboni, trasformandosi in un coinvolgente cine-concerto.



Tra i momenti clou del festival tornano gli attesissimi live, tra cui l’imperdibile concerto al tramonto, che quest’anno si terrà in una nuova location del festival: l’Ex Stabilimento Tonnare di Porto Paglia, luogo di grande valore storico per l’isola e simbolo della sua storia e profonda connessione con il mare. Per l’occasione, questo spazio straordinario aprirà le sue porte alla comunità e al pubblico del festival, ospitando il suggestivo concerto per arpa di Marcella Carboni.

E poi ancora Rita Marcotulli che porterà la sua musica al Giardino di Note in un suggestivo live che unisce composizioni originali e improvvisazione, con omaggi al cinema e a grandi autori della musica italiana come Domenico Modugno e Pino Daniele, il vj set di Max Viale e il Concerto Musiche da Film, apertura del festival nella piazza centrale, con inedite partiture arrangiate per banda da Pivio e Pasquale Catalano eseguite dalla Banda Musicale di Carloforte.



A chiudere la diciannovesima edizione sarà il consolidato appuntamento realizzato in collaborazione con Carloforte Music Festival, con il concerto di Anna Tifu e Romeo Scaccia. Accompagnati dalla Carloforte Festival Orchestra, diretta da Alevtina Ioffe, la celebre violinista insieme al pianista e compositore daranno vita a un suggestivo viaggio musicale tra la romantica Serenata di Čajkovskij e l’intensità cinematografica del tango. Un incontro tra Europa e Sudamerica che celebra la forza evocativa della musica come linguaggio universale.



Nell’ambito del progetto Campus saranno proiettati i cortometraggi degli allievi diplomati Centro Sperimentale di Cinematografia, musicati nell’ambito del progetto Campus 2023/24. Sarà inoltre assegnato il Premio Giovani Compositori musica per cinema ad honorem intitolato ad Alessandro Speranza, giovane compositore prematuramente scomparso.



Il programma completo di Creuza de Mà e ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo: www.musicapercinema.it