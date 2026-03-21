Parte la 17ma edizione del BIF&ST in programma a Bari dal 21 al 28 marzo 2026

Ad inaugurare ufficialmente il festival sarà l’anteprima di Il Dio dell’amore, nuova commedia sull’amore contemporaneo diretta da Francesco Lagi, film di apertura presentato all’interno della sezione Rosso di sera (ore 20.30, Teatro Petruzzelli). In sala, insieme al regista, saranno presenti anche gli interpreti Anna Bellato, Enrico Borello, Francesco Colella, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese e Vanessa Scalera. A presentare la serata inaugurale saranno il direttore artistico Oscar Iarussi insieme a Irene Maiorino, attrice tra cinema, televisione e teatro.Tra gli eventi speciali in programma anche Lumières possibles. Musica, corpo, luce, concerto di Eva Danino e Mattia Vlad Morleo (ore 18.30, Teatro Kursaal Santalucia), che arricchisce l’avvio del festival con una proposta che mette insieme dimensione musicale e visiva. La prima giornata del BIF&ST segna inoltre l’avvio della retrospettiva dedicata a Giuseppe Tornatore in programma al Multicinema Galleria. Prende il via anche il ciclo delle Notti Horror, con l’anteprima nazionale di uno degli horror più attesi della stagione Obsession di Curry Barker (ore 21.00, Multicinema Galleria). Completa il programma della giornata il concorso di cortometraggi Sarò breve (ore 10.00, Multicinema Galleria), e tre titoli della sezione Frontiere: Palestine 36 di Annemarie Jacir, À bras-le-corps (Lo sguardo di Emma) di Marie-Elsa Sgualdo e On vous croit (We Believe You) di Charlotte Devillers e Arnaud Dufeys.Nel corso della 17ma edizione sono attesi a Bari molti protagonisti del cinema e della cultura italiana e internazionale omaggiati con il Premio Bif&st “Arte del Cinema”, tra cui Kasia Smutniak, Alessandro Baricco, Elena Sofia Ricci, Luisa Ranieri, Domenico Procacci, Francesca Archibugi, Valeria Golino, la coppia che incasso di più del cinema italiano Checco Zalone insieme al regista Gennaro Nunziante, la regista produttrice e attrice britannica Trudie Styler, e due Premi Oscar come Wes Studi, attore di origini native americane e unico esponente della sua comunità ad aver ricevuto un Oscar alla carriera, e Giuseppe Tornatore, cui il festival dedica una retrospettiva. La giornata conclusiva vedrà come ospite Lino Banfi, protagonista di Lino d’Italia – Storia di un italieno di Marco Spagnoli, di cui verrà mostrata un’anteprima di 30 minuti.Tra gli appuntamenti di rilievo del Bif&st anche le grandi anteprime di “Rosso di sera”, in programma al Teatro Petruzzelli, che porteranno a Bari alcuni dei titoli più attesi del cinema italiano e internazionale insieme ai loro protagonisti. Oltre all’apertura con Il Dio dell’amore di Francesco Lagi, il ritorno di Pupi Avati con Nel tepore del ballo che sarà a Bari con Massimo Ghini, Isabella Ferrari, Lina Sastri; Antartica, opera prima di Lucia Calamaro con Silvio Orlando, Barbara Ronchi e Valentina Bellè; la serata speciale con il film concerto Nuovo Cinema Paradiso, in collaborazione con l’Orchestra e il Coro della Fondazione Petruzzelli. Tra le grandi anteprime internazionali spicca il nuovo film di Bradley Cooper, Is this things on? (È l’ultima battuta?), interpretato da Laura Dern e Will Arnett, e Partir un jour (Allora balliamo) di Amélie Bonnin, e Köln 75 di Ido Fluk, fino alla chiusura con l’atteso nuovo capitolo della trilogia Mektoub ovvero Mektoub, My Love – Canto Due di Abdellatif Kechiche, cui il festival dedica la seconda retrospettiva di questa edizione.Poi c’è l’appuntamento internazionale con il Concorso Meridiana, che presenta 12 film provenienti dall’area euro-mediterranea, che saranno valutati da una giuria presieduta da Roberto Andò. Tra questi: La petite dérniere dall’attrice-regista Hafsia Herzi interpretato da Nadia Melliti, attrice rivelazione del cinema francese che sarà presente a Bari; Sorda dell’esordiente Eva Libertad, recentemente premiato con 3 premi Goya; il documentario A war on women di Raha Shirazi, che ripercorre la storia del movimento femminista in Iran dagli anni Sessanta a oggi.Il programma comprende inoltre gli appuntamenti di “Pomeriggio al Petruzzelli” con Illusione di Francesca Archibugi, il documentario Tutta vita di Valentina Cenni alla presenza della regista con Stefano Bollani e Daniele Sepe, protagonisti anche di una speciale performance musicale, e il restauro del film Il posto dell’anima di Riccardo Milani, presentato dal regista insieme a Paola Cortellesi, Silvio Orlando e Michele Placido.Dopo il successo della scorsa edizione, tornano al festival gli appuntamenti de Il segreto dell’attrice. In dialogo con Piera Detassis saranno tre importanti interpreti del cinema e della serialità italiana come Maria Chiara Giannetta (24 marzo ore 17.30), Anna Ferzetti (25 marzo ore 17.00) e Tecla Insolia (26 marzo ore 17.30). Gli incontri si svolgeranno presso Il Circolo della Vela con ingresso gratuito.Tra gli incontri anche Doppio testo, sezione curata dalla scrittrice Chiara Tagliaferri, la quale animerà al Kursaal Santalucia i confronti tra cinema e letteratura con Marco Pontecorvo e Andrea Vitali che presentano la fiction Rai Una finestra vista lago (martedì 24 marzo ore 9.30), Laura Samani e Giacomo Covi con Un anno di scuola (mercoledì 25 marzo ore 9.30), Damiano Michieletto con il suo Primavera (giovedì 26 marzo ore 9.30), e lo stesso Roberto Andò con L’abbaglio (venerdì 27 marzo ore 9.30).Alessandro Cuk