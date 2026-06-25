Declan Donnellan all’Accademia Duse: il Leone d’Oro alla Biennale Teatro

Continuano gli attestati internazionali per la direzione artistica dell’Accademia Duse, e le presenze dei grandi maestri internazionali nel percorso pedagogico e formativo del Percorso Triennale per Registi e Attori dell’Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema ed Arti Performative” diretta dal regista e pedagogo internazionale Alessio Nardin.

Mentre negli scorsi giorni gli allievi-artisti del percorso triennale hanno lavorato con il drammaturgo internazionale Davide Carnevali, a partire dal 29 giugno al 1 luglio sarà presente all’Accademia Duse il grande regista Declan Donnellan assieme a Nick Ormerod con una masterclass di Regia Teatrale. Il primo luglio inoltre ci sarà alle ore 21.00 un incontro pubblico col regista irlandese. Declan Donnellan è co-direttore artistico di Cheek by Jowl, insieme al suo compagno, lo scenografo Nick Ormerod.

Il direttore Nardin sottolinea: “l’Accademia Duse giunta al termine del suo primo ciclo triennale, si fonda sulla mia idea che la pedagogia debba essere un processo continuo e necessario per l’artista: un passaggio essenziale, nella pratica quotidiana, da una persona che conosce i principi di un’arte ad un’altra a cui questi principi si possono rivelare: nella pedagogia il processo principale non è l’insegnamento ma la rivelazione attraverso lo stupore. Per questo la presenza di un artista ed amico come Declan è per me un grande evento da onorare e festeggiare: lo ritengo essenziale, indispensabile per i giovani artisti che attraverso l’Accademia incontrano l’arte dell’azione. L’approccio artistico di Donnellan, nel nostro incontro di alcuni anni fa, è per me asintoticamente legato all’ossimoro di idealità concreta di arte”.

Per info sulle masterclass e come accedervi consultare www.accademiaduse.it o scrivere a segreteria@accademiaduse.it