“Estate corsara” di Alessandra Corbetta: la raccolta di poesie

Il tempo e lo spazio, due variabili dentro cui si incastrano tutti i gesti e le azioni del vivere umano, prendono forma e dimensione nella nuova raccolta poetica di Alessandra Corbetta. Estate Corsara invita i lettori in un viaggio nell’anima, lunghissimo, che prende piede dall’estate del 2006, ferma nella memoria dell’autrice come l’esatto “succedersi degli ombrelloni blu”, fino a un’estate senza tempo in cui si consumano le promesse dell’amore, la nostalgia dei momenti trascorsi e la memoria di alcune frasi.

La raccolta è divisa in tre sezioni, Prima, Durante e Dopo, e si muove nello spazio della penisola spesso con la calma e la sicurezza del treno, altre volte con lo stupore e la sorpresa della passeggiata in luoghi non familiari. Molte le città evocate: Milano, Bologna, Firenze, Cattolica, Siena, Roma e diverse altre soprattutto toscane. Ogni luogo nella sua peculiarità conserva però la capacità di esistere in un tempo dilatato, quello del ricordo, e di accogliere dentro sé, come in un eterno rewind, le persone, le parole e i gesti che lo hanno abitato.

Estate Corsara tiene insieme e nel contempo smonta e decostruisce diverse epoche di una stessa stagione per restituire il senso ultimo del nostro passaggio nel mondo: attraversare, per salvarsi, le stagioni del vivere mettendo ciò che veramente conta al riparo.

“L’estate continua a essere per me la Stagione, non solo dell’anno ma, metaforicamente, della vita, quel periodo in cui tutto sembra possibile, perfino l’amore. E proprio l’amore è protagonista di questa raccolta, sebbene non ci sia nessuna romanticheria o esaltazione del sentimento; esso è piuttosto parte sostanziale del processo che porta alla definizione dell’identità del singolo che, in costante movimento tra i luoghi e cambiando continuamente binari, cerca di capire chi è e cosa rimane di sé quando la diade si spezza. Tornare indietro non è più possibile e per andare avanti occorre tramutarsi in altro, un altro da sé”, spiega Alessandra Corbetta.

La poesia ABCD ha ispirato il progetto musicale ABCD (Milano-Firenze), un singolo disponibile dal 13 dicembre 2021 su tutte piattaforme musicali, oltre a YouTube.

ALESSANDRA CORBETTA (Erba, 1988) è dottore di ricerca in Sociologia della Comunicazione e dei Media, lavora come Adjunct Professor e Teaching Assistant presso l’università LIUC-Carlo Cattaneo e collabora con l’azienda informatica TTY CREO. Ha fondato e dirige il blog Alma Poesia (www.almapoesia.it), con il quale ha anche curato la pubblicazione del volume Distanze obliterate. Generazioni di poesie sulla Rete (Puntoacapo Editrice 2021). Collabora con il blog spagnolo di letteratura e poesia Vuela Palabra, scrive per il giornale online Gli Stati Generali e per UniversoPoesia – StrisciaRossa; per Rete55 conduce la rubrica Poetando sul sofà, dedicata a grandi autori della poesia italiana. Per Puntoacapo Editrice dirige la collana di poesia per opere prime Controcorrente. Sue poesie sono presenti in diverse antologie e tradotte anche su riviste straniere. In versi ha pubblicato, oltre alla presente raccolta, anche Corpo della gioventù (Puntoacapo Editrice 2019). È autrice anche del saggio Corpi in rete. Rappresentazioni del sé tra visualità e racconto (Libreria Universitaria 2021).

Tutta la sua attività è consultabile sul sito www.alessandracorbetta.net.