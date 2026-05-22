Festival di Cannes 2026: Javier Bardem, Adam Driver e Ron Howard protagonisti sulla Croisette

Foto di Alcide Boaretto

Al Festival di Cannes 2026 tra i protagonisti più osservati ci sono stati Javier Bardem, Ron Howard e Adam Driver, arrivati sulla Croisette con tre progetti molto diversi tra loro.

Javier Bardem ha presentato El ser querido, il nuovo film di Rodrigo Sorogoyen, insieme a Marina Foïs e Victoria Luengo. Il film è un intenso dramma familiare che racconta rapporti affettivi fragili, vecchie ferite e tensioni emotive mai risolte. La critica ha apprezzato soprattutto la forza interpretativa di Bardem e il tono molto umano della storia.

Adam Driver invece è arrivato a Cannes con Paper Tiger di James Gray, accanto a Scarlett Johansson e Miles Teller. Anche qui il centro del racconto è la famiglia, ma con uno sguardo più americano e malinconico: il film parla di identità, conflitti generazionali e difficoltà personali, in uno stile elegante e molto autoriale.

Ron Howard ha invece presentato Avedon, documentario dedicato al grande fotografo Richard Avedon. Attraverso materiali d’archivio, immagini celebri e testimonianze del mondo della moda e della cultura, il film ricostruisce la vita e l’eredità artistica di uno dei fotografi più influenti del Novecento.