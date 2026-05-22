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Festival di Cannes 2026: Javier Bardem, Adam Driver e Ron Howard protagonisti sulla Croisette

Da
Romina Greggio
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Miles Teller e Adam Driver - Foto di Alcide Boaretto

Foto di Alcide Boaretto

Al Festival di Cannes 2026 tra i protagonisti più osservati ci sono stati Javier Bardem, Ron Howard e Adam Driver, arrivati sulla Croisette con tre progetti molto diversi tra loro.

Javier Bardem ha presentato El ser querido, il nuovo film di Rodrigo Sorogoyen, insieme a Marina Foïs e Victoria Luengo. Il film è un intenso dramma familiare che racconta rapporti affettivi fragili, vecchie ferite e tensioni emotive mai risolte. La critica ha apprezzato soprattutto la forza interpretativa di Bardem e il tono molto umano della storia.

Adam Driver invece è arrivato a Cannes con Paper Tiger di James Gray, accanto a Scarlett Johansson e Miles Teller. Anche qui il centro del racconto è la famiglia, ma con uno sguardo più americano e malinconico: il film parla di identità, conflitti generazionali e difficoltà personali, in uno stile elegante e molto autoriale.

Ron Howard ha invece presentato Avedon, documentario dedicato al grande fotografo Richard Avedon. Attraverso materiali d’archivio, immagini celebri e testimonianze del mondo della moda e della cultura, il film ricostruisce la vita e l’eredità artistica di uno dei fotografi più influenti del Novecento.

Javier Bardem – Foto di Alcide Boaretto
Javier Bardem e il cast di El ser querido – Foto di Alcide Boaretto
Javier Bardem e il cast di El ser querido – Foto di Alcide Boaretto
Javier Bardem – Foto di Alcide Boaretto
Javier Bardem – Foto di Alcide Boaretto
Victoria Luengo – Foto di Alcide Boaretto
Victoria Luengo – Foto di Alcide Boaretto
Marina Foïs – Foto di Akcide Boaretto
Foto di Akcide Boaretto
Ron Howard e il cast di Avedon – Foto di Alcide Boaretto
Ron Howard e il cast di Avedon – Foto di Alcide Boaretto
Ron Howard – Foto di Akcide Boaretto
Foto di Akcide Boaretto
Il cast di Paper Tiger – Foto di Akcide Boaretto
Miles Teller e Adam Driver – Foto di Alcide Boaretto
Miles Teller e Adam Driver – Foto di Alcide Boaretto
Miles Teller e Adam Driver – Foto di Alcide Boaretto
Adam Driver – Foto di Alcide Boaretto
Miles Teller – Foto di Alcide Boaretto
Foto di Akcide Boaretto
Marion Cotillard – Foto di Alcide Boaretto
Kristen Stewart – Foto di Akcide Boaretto

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