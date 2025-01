FESTIVAL TULIPANOMANIA 2025 AL PARCO GIARDINO SIGURTÀ 

Festival Tulipanomania 2025 è il fiore all’occhiello della primavera del Parco Giardino Sigurtà: dall’8 marzo (primo giorno di apertura della stagione 2025) fino indicativamente al 30 aprile, i 600.000 metri quadrati di uno dei parchi più ammirati al mondo saranno da scenografia ad oltre un milione di tulipani con profumati giacinti e narcisi. Centinaia di varietà selezionatissime tra precoci, medie e tardive, tinte pastello o vivaci, forme lineari o frastagliate caratterizzeranno questi eleganti fiori, simbolo dei Paesi Bassi, disposti in aiuole riprogettate anno dopo anno e in ordine libero all’ombra dei boschi di carpini e querce.

Dagli esordi con 5.000 esemplari si è giunti con Tulipanomania al milione di tulipani grazie a studio, dedizione e ricerca continua, perseguendo l’idea di arricchire con note colorate i prati smeraldo che caratterizzano il Parco Sigurtà. La scelta delle varietà più belle e la progettazione sempre innovativa dell’aiuole, ad opera di Giuseppe Sigurtà (proprietario del Giardino), inizia quasi un anno prima rispetto al tempo di fioritura, mentre la piantumazione nel terreno dei bulbi avviene nei mesi autunnali: lo staff dei giardinieri colloca ad uno ad uno i bulbi in differenti zone dell’immenso Parco.

Tutti questi sforzi negli anni sono stati ricompensati dal conferimento di premi prestigiosi:

– Fioritura più bella d’Italia – 2016

– Fioritura più bella del mondo – 2019

– Miglior Festival di Tulipani del mondo – 2022

– World Tulip Innovation Award – 2024

LE INIZIATIVE

Tante le iniziative e i progetti collaterali di questa straordinaria fioritura:

La decorazione con aiuole firmate Sigurtà per alcuni comuni del Lago di Garda;

Il progetto giovani Ambasciatori Tulipanomania , che coinvolge da anni i bambini delle prime elementari di Valeggio s/M nell’operazione di piantumazione nel terreno dei primi bulbi in autunno: grazie ad un abbonamento dedicato, i piccoli potranno tornare a primavera e visionare il frutto del loro lavoro.

, che coinvolge da anni i bambini delle prime elementari di Valeggio s/M nell’operazione di piantumazione nel terreno dei primi bulbi in autunno: grazie ad un abbonamento dedicato, i piccoli potranno tornare a primavera e visionare il frutto del loro lavoro. I 2 appuntamenti con Sabato d’Artista, il 29 marzo e il 12 aprile 2025, che coinvolge appassionati di disegno e pittura per immortalare questa favolosa fioritura.

DA NON PERDERE PER IL FESTIVAL TULIPANOMANIA 2025

La grande novità dell’edizione 2025 sarà uno show garden, ovvero un’esposizione di circa 2000 metri quadrati a pochi passi dall’entrata di oltre 100 varietà di tulipani accompagnati da etichette descrittive. Poi tutti da scoprire e cogliere con l’obiettivo fotografico o per un selfie colorato saranno:

– varietà tulipano Crown (corona), che caratterizzano una nuova “famiglia” di tulipani al Giardino;

– la varietà dai petali neri Queen of the Night, la variante pappagallo dai petali doppi, la particolare Continental dallo stelo nero, la rara varietà Alise, diffusa in Giappone e che per il primo anno viene importato in Europa e Banja Luka dagli accesi petali rossi e gialli;

– il Viale delle Aiuole Fiorite con 70 coloratissime installazioni e altre 160 imperdibili aiuole a terra con innumerevoli varietà;

– le 70 aiuole galleggianti che ruotano su sé stesse con la brezza e che si riflettono nei Giardini Acquatici e nei Laghetti Fioriti;

– un incantevole quadro floreale “scomposto” in più parti, da ammirare nei suoi magnifici colori a pochi metri dall’entrata del Giardino

– le 30 balconate fiorite con le deliziose cassette di legno;

– le 8 panchine di legno con aiuole di tulipani e narcisi;

– i boschi con tulipani in forma libera e le 70 fioriere multicolore;

Il tutto accompagnato da 20 varietà di narcisi e da 2 scenografiche varietà di allium, dai toni lilla e violacei. Per gli appassionati e per chi vorrà approfondire saranno esposti alcuni totem (strutture verticali) contenenti testi descrittivi relativi a questi scenografici fiori.

QUALCHE CURIOSITÀ SUL TULIPANO

Simbolo di amore perfetto, onestà e magnificenza, ma anche incostanza in amore, il tulipano è stato protagonista della Bolla dei tulipani o Tulipomania, un fenomeno speculativo sui prezzi dei bulbi dei fiori scoppiata nell’economia olandese del 1600. In quel periodo il prezzo dei tulipani salì alle stelle a causa della considerazione sui futuri tulipani e molte persone persero intere fortune. Si stima che il tulipano più pagato di sempre fu il famoso Semper Augustus, venduto ad Haarlem per il prezzo record di 6.000 fiorini.

