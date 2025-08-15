Film “Zatti, nostro fratello” alla XXXI Mostra CinEtica, Rionero in Vulture

Il 17 agosto ore 21:00 sarà ospite a Rionero il regista Don Ricardo Campoli, autore del film “Zatti, nostro fratello”. Il regista è salesiano argentino, e presenterà il film e la sua attività di fede nell’ambito della XXXI mostra CinEtica “Le notti bianche” sul Sagrato di San Gerardo Maiella, che riprende dopo le precedenti serate. Il CineClub De Sica ha conosciuto il regista al film al Religion Today film festival di Trento lo scorso autunno. Il film del 2020 è incentrato su uno degli episodi più difficili della vita di Artemide Zatti, figlio di italiani emigrati. Siamo a Viedma, nel 1941: a 60 anni Zatti è costretto a lasciare l’ospedale che ha frequentato per decenni. “Zatti, nostro fratello” è il primo cortometraggio sulla vita dell’italo-argentino Artemide Zatti (1880-1951), coadiutore salesiano, beatificato nel 2002, e papa Francesco lo ha fatto Santo, 3 anni fa. Zatti ha dedicato la sua vita alla cura dei poveri e dei malati di Viedma, Río Negro, gestendo lì uno dei primi ospedali della Patagonia.

Il cinema sa guardare ogni fronte dell’animo umano, al servizio della solidarietà e della emancipazione delle comunità. A Rionero il film in anteprima, per discutere di missioni, di solidarietà con gli ultimi. Ad accompagnare il regista Don Ricardo, sarà il coadiutore salesiano Alberto Rodriguez della Repubblica Dominicana. Per entrambi sarà l’occasione di visitare l’abbazia di San Michele a Monticchio e a Barile i luoghi del “Vangelo secondo Matteo” di Pasolini. Domenica mattina, Don Ricardo celebrerà la santa Messa ore 9.30 alla chiesa di San Gerardo, con il parroco Don Sandro promotore con il CineClub della iniziativa cinematografica che molto successo riscuote in queste serate estive. Saranno ricordati gli iscritti del CineClub De Sica Cinit che non sono più fra di noi. Nella serata sul Sagrato, a dialogare con don Ricardo, saranno Chiara Lostaglio e don Sandro Cerone; è prevista anche la proiezione del cortometraggio “La legge del mercato” di Giampaolo Panza e il breve documentario “Frammenti di cielo le Mura di Sant’Ippolito a Monticchio”, di Armando Lostaglio e Pino Di Lucchio.