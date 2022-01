Torna in teatro, in occasione della Giornata della Memoria, “Fino a quando la mia stella brillerà-Storia di Liliana Segre ”, lo spettacolo tratto dal libro omonimo di Liliana Segre e Daniela Palumbo. Sabato 22 gennaio alle 18,30 nel Teatrino di Villa Groggia, dove lo spettacolo debuttò nel novembre del 2019, è in programma la prima rappresentazione del riallestimento di una messa in scena forte e dolorosa che ripercorre attraverso la storia di una Liliana Segre adolescente, la tragedia di tutti coloro che sono sopravvissuti ad una della pagine più oscure e terribili del XX secolo, la Shoah. Altre due recite sono in cartellone al Teatro Busan di Mogliano Veneto giovedì 27, ricorrenza della Giornata della Memoria, e venerdì 28 alle 21. Sola in scena, ora nei panni della Segre ragazzina, ora nella veste di narratrice delle vicende di Liliana, Margherita Mannino accompagna il pubblico nell’approccio con l’universo emotivo di una ragazzina, poco più che bambina, costretta a vivere una storia orribile di legami familiari infranti. La regia è di Lorenzo Maragoni, i costumi Silvana Galota, le musiche originali di Filippo Cosentino. Lo spettacolo torna dal vivo, ma nell’ultimo anno in parallelo ha vissuto un’altra vita, quella della sua fortunata versione digitale, cui è possibile accedere a pagamento sul link https://vimeo.com/ondemand/fqlmsb. É stata una scelta della produzione, la Milk srl di Roma, che, vantando anni di esperienza nel settore audiovisivo e multimediale, ha realizzato una versione digitale dello spettacolo che, utilizzando le tecniche proprie del linguaggio audiovisuale (inquadrature, montaggio, sound design e post produzione audio), valorizza l’interpretazione di Mannino, sottolineando, grazie agli effetti, momenti particolarmente significativi della vicenda.