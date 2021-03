La serie di lezioni spettacolo proposte in contesto scolastico dal circuito multidisciplinare Arteven come innovativo strumento di formazione delle nuove generazioni di spettatori si arricchisce di un nuovo evento dedicato al poeta Ugo Foscolo che verrà pubblicato venerdì 2 aprile dalle ore 18 sul canale YouTube del circuito e sul sito myarteven.it. La lezione spettacolo ideata e realizzata da Anna Tringali e Giacomo Rossetto si intitola Foscolo/Revolutionary Ugo.

<<Dopo la scuola, dietro al letterato Foscolo autore di Alla sera, A Zacinto, I sepolcri, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, ho scoperto il Foscolo uomo. In fuga. Da Zante a Venezia, da Venezia all’Italia napoleonica, da questa all’Inghilterra dove morirà. Ma più Foscolo resta catturato nei dilemmi dell’età della Rivoluzione, più gli si chiarisce un punto di riferimento ideale: l’eredità di bellezza e virtù che ci viene dalla classicità greco-latina>> spiega l’attore e regista Giacomo Rossetto, che conduce la lezione spettacolo. Ne esce l’immagine di un letterato dalle grandi passioni (in primis le donne), che ha vissuto, nel segno di una tensione costante, senza fine. Senso e raziocinio, ragione e sentimento, protagonista di una vita movimentata e avventurosa, da lui definita raminga sia per il suo carattere irrequieto che per le vicende politiche del suo tempo. <<Condensare la vita di Foscolo in un’ora di lezione-spettacolo vuol dire partire dalla Grecia, passando per Venezia e l’Inghilterra – conclude Rossetto – Significa incontrare amanti, Napoleone, soldati, austriaci, detrattori, fan, e prendere consapevolezza che l’intera opera del rivoluzionario Foscolo trabocca di vita>>.

La lezione può essere utilizzata per la didattica a distanza: al riguardo è possibile consultare il portale della scuola artevenbooking.it.