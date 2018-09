A distanza di diversi anni dal suo battesimo dietro la macchina da presa con L’ultimo terrestre (2012) che gli era valsa la Menzione Speciale del Premio Pasinetti a Venezia68, Gipi torna al Lido nella sezione Sconfini – che da quest’anno sostituisce quella Cinema nel Giardino – con Il ragazzo più felice del mondo, una storia vera ma non troppo che scalda il cuore e strappa una risata dietro l’altra come poche commedie hanno saputo fare nell’ultimo lustro.

Dietro il volto “pubblico” dell’affermato fumettista si cela Gian Alfonso “Gianni” Pacinotti, il pisano dalle orecchie a sventola con le sue insicurezze e fragilità che, ogni tanto, sente il bisogno di trovare conferme alle proprie idee. È così che la prima bozza de La vita di Adelo – una versione al maschile del fortunato La vita di Adele (2013) di Abdellatif Kechiche, Palma d’Oro a Cannes66 – raggiunge lo studio di Domenico Procacci in carne e ossa, che nel film interpreta se stesso assieme agli altri. Dopo il rifiuto della Fandango, una vecchia lettera ricevuta da un ammiratore più di vent’anni prima gli fornisce una spunto abbastanza interessante per imbastire un nuovo progetto. Questo giovane fan, firmatosi «Francesco, di anni 15», negli anni Novanta ha inviato la stessa lettera a più di 50 fumettisti della scena italiana dell’epoca chiedendo di ricevere, insieme alla risposta, un loro disegno autografo. Radunata una troupe alla buona formata dal fonico Davide – Davide Barbafiera – e dall’amico di sempre Gero – Gero Arnone –, oltre che dal cameraman bistrattato Andrea, Gipi inizia a riallacciare i contatti con amici e colleghi per scoprire la vera identità del “furbetto dei disegni”.

Difficile dire chi sia il protagonista del film: è Gipi l’artista, assorbito dai suoi progetti irrealizzabili, o è Gianni l’uomo qualunque, che cera di campare con il mestiere che gli riesce meglio? E ancora: che razza di film vogliono fare i nostri eroi e che razza di film stiamo guardando noi seduti in sala? Mantenendo costante l’illusione metacinematografica, Il ragazzo più felice del mondo è un film nel film rozzo solo per finta che si reinventa continuamente, crea tormentoni e siparietti e riesce a spiegare bene la duplice esistenza che chi possiede un qualsiasi tipo sensibilità artistica conduce: basta poco per far spuntare un sorriso sul volto di una persona, e ancora meno per distruggerla. Come nella commedia all’italiana degna di questo nome, il lato oscuro e grottesco della vita non viene estromesso ma anzi è una tappa obbligata della narrazione. Gipi, demoralizzato da un malevolo messaggio su Facebook, e Francesco, che si firma come un ragazzo del liceo per vincere la sua timidezza, sono due facce della stessa medaglia, due ingranaggi di uno stesso meccanismo che hanno dovuto imparare a girare come gli altri senza però mai abituarcisi davvero.

Senza risultare pedante, il regista/interprete ci introduce alle misteriose vie del fumetto, nel tentativo di far intuire la ricchezza del panorama nostrano e il significato profondo che questo medium ha per coloro che operano nel settore. A questo mondo di vignette dove le emozioni più diverse confliggono e si combinano si ispira anche la porzione di mondo inquadrata dalla cinepresa: quello che il povero Andrea si ritrova a filmare è una serie di blooper, malintesi e incontri improbabili – tra cui anche un veggente plurilaureato – caratterizzati da un umorismo spinto e dissacrante, che non disdegna parole e allusioni pesanti al sesso, al precariato, all’omosessualità e ai pregiudizi che nel discorso sociale sono tabù ma che tra amici sono la materia prima per le battute più memorabili, senza contare il fantastico affondo – cui si sono prestate con grande autoironia Kasia Smutniak e Jasmine Trinca – alle fiction dalla fotografia “smarmellata” che erano state il bersaglio preferito della serie Boris (2007-2010). Gianni e i suoi – Gero Arnone buca lo schermo – sono così naturali e a loro agio che non sembra nemmeno stiano recitando, contribuendo a mantenere fino alla fine il gioco con lo spettatore per quanto riguarda il piano del mockumentary.

In quest’opera seconda Gipi mette troppa carne al fuoco e cerca di abbracciare temi – l’infanzia complicata, il rapporto con la moglie, l’ossessione morbosa per la narrazione – che poi non vengono sviluppati fino in fondo, ma Il ragazzo più felice del mondo è a buon diritto il film più esilarante che si sia visto sinora a questa Mostra. Teniamo le dita incrociate per l’arrivo e la permanenza nelle sale, oltre che ovviamente per l’avvio delle riprese dell’attesissimo La vita di Adelo – occhio ai titoli di coda.