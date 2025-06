Immaginazione e talento i temi del Festival delle Idee in programma a Mestre e Venezia  dal 16 settembre

L’edizione 2025 del Festival delle Idee ha come titolo , Immagina. La via dei Talenti, interrogandosi, quindi, su due temi distinti ma complementari, l’Immaginazione e il Talento, la capacità di vedere “oltre”, di immaginare grandi e piccole rivoluzioni future e il dono di saperle concretizzare. Per capire dove può portarci l’immaginazione, come può ribaltare prospettive, svelare orizzonti nascosti e trovare soluzioni dove c’erano solo domande. “L’immaginazione è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata, l’immaginazione abbraccia il mondo” sosteneva Albert Einstein.

L’immaginazione però ha bisogno del talento. L’immaginazione è l’istante che lo rende eterno. Ma allora cos’è davvero il talento E come si fa a farlo fiorire? Per aiutarci a trovare le tante, possibili risposte, anche quest’anno il Festival chiamerà a raccolta menti curiose e spiriti creativi: giornalisti, scrittori, filosofi, divulgatori, scienziati, artisti, musicisti. Li ascolteremo parlare di immaginazione e talento, il proprio e quello degli altri, e ci confronteremo. Inviteremo persone non necessariamente vincenti ma capaci di lasciarci qualcosa. Un’idea, una risata, un dubbio. Il dubbio, ad esempio, che avere immaginazione e talento non significhi per forza essere straordinari ma semplicemente riuscire a far bene ciò che si ama.

Gli ospiti

Gli eventi avrano per protagonisti personalità di tutti gli ambiti della cultura , spettacolo dal vivo compreso come Federico Buffa , il grande narratore dello sport, in apertura, il regista Gabriele Vacis, la stand up comedian Arianna Porcelli Safonov,il conduttore Paolo Ruffini nonché Luciana Littizzetto e Giacomo Papi che faranno scoprire alle giovani generazioni l’immortale umorismo del grande Marcello Marchesi, “l’uomo di mezza età”. Di tematiche spirituali parleranno padre Antonio Spadaro e Massimo Recalcati, mentre la musica sarà rappresentata dal direttore Beatrice Venezi e dalla pianista Gloria Campaner, E ancora Franco Arminio (poesia), Guido Tonelli, padre Paolo Benanti (scienza) Giancarlo Marinelli e Giorgio Montefosch (letteratura), e tanti altri ancora…

Le novità e i luoghi delle Idee

L’edizione 2025 vedrà la la nascita del Podcast del Festival delle Idee con i contenuti degli incontri e approfondimenti e di una nuova sezione dedicata al racconto della musica con protagonisti della scena musicale contemporanea al Festival a parlar di musica e di vita. In aumento anche il numero di ospiti stranieri chiamati a dare il loro punto di vista sui temi affrontati . Questi gli spazi fra Venezia e Mestre in cui saranno ospitati gli eventi del festival che si concluderà il 30 ottobre : Teatri: Sale Apollinee del Gran Teatro la Fenice, Teatro Malibran, Teatro Goldoni, Teatro Toniolo; poli museali: M9 – Museo del ‘900; Scuola Grande di San Marco, Ateneo Veneto, La Casa di The Human Safety Net alle Procuratie; Piazza Ferretto, Biblioteca Civica Vez, Emeroteca dell’Arte, Padiglione Rama ospedale dell’Angelo a Mestre.

Per il programma dettagliato visitare il sito www.festivalidee.it