“La moglie saggia” apre al Teatro Goldoni di Venezia la programmazione di Carnevale

Un Goldoni noir che non ci si aspetta, quello de La Moglie Saggia diretto da Giorgio Sangati, che dopo il successo del debutto in prima assoluta al Teatro Ivan Zajc di Fiume, arriva a Venezia il 14 febbraio in prima nazionale per l’apertura del Carnevale al Teatro Goldoni , dove resterà poi in scena fino a domenica 16 febbraio per poi chiudere la tournée al Teatro Verdi di Padova dal 19 al 23 febbraio. Nelle repliche veneziane lo spettacolo sarà sovratitolato in inglese per il pubblico internazionale della città, mentre sabato 15 febbraio alle ore 16.30 al Fondaco dei Tedeschi si terrà il tradizionale incontro con gli interpreti A scena aperta condotto dal direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto Filippo Dini. L’argomento della pièce è serio: il conte Ottavio, in preda a una nuova passione per la marchesa Beatrice, decide di liberarsi della moglie Rosaura, figlia del mercante Pantalone. Lei non si arrenderà facilmente e userà il teatro come raffinato strumento di difesa. Scritta nel 1752, quando Goldoni era in procinto di lasciare il Teatro Sant’Angelo, La Moglie Saggia è un vero e proprio thriller psicologico che tiene il pubblico col fiato sospeso, ma anche un’opera corale che racconta di un mondo violento ed individualista (a partire dai falsi amici Lelio e Florindo) e mescola magistralmente tragedia – sfiorata – e commedia. Alla vicenda principale, infatti, si intreccia quella più leggera dei servi, con la coppia Corallina-Brighella che, a differenza dei padroni, vive una relazione decisamente più orizzontale introducendo, con largo anticipo sui tempi, una visione meno squilibrata dei rapporti di coppia. Sul palcoscenico, il cast degli interpreti della coproduzione dello Stabile con il Dramma Italiano – Teatro Nazionale Croato di Fiume – HNK Rijeka è composto da Camilla Semino Favro, Ivan Alovisio, Olga Rossi, Aurora Cimino, Riccardo Gamba, Stefano Maria Iagulli, Giuseppe Nicodemo, Alberto Olinteo e Andrea Tich. Il programma per il Carnevale al Teatro Goldoni promosso dal Teatro Stabile del Veneto proseguirà poi con un appuntamento per bambini Anima blu, uno spettacolo dedicato a Marc Chagall con Tam Teatromusica per la rassegna “Famiglie a Teatro” in cartellone il 23 febbraio, un affascinante monologo a cura di Pietrangelo Buttafuoco Da naso a naso che intreccia le storie di Pinocchio e di Cyrano de Bergerac in scena il 26 febbraio e infine dal 28 febbraio al 4 marzo Stivalaccio Teatro chiude la programmazione con Buffoni all’inferno.

Teatro Goldoni Venezia

La moglie saggia

venerdì 14 febbraio ore 20,30

sabato 15 febbraio ore 19

domenica 16 febbraio ore 16