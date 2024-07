Il regista norvegese Joachim Rønning dopo Maleficent – Signora del male (2019) torna negli Studios della Disney per dirigere una storia scritta da Jeff Nathanson, basata sull'omonimo romanzo (2009) di Glenn Stout: la vita di Trudy Ederle, la prima donna ad attraversare la Manica.



Dopo Nyad su Netflix, con Annette Bening nel ruolo di Diana Nyad, che nel 2013 nuotò da Cuba alla Florida all'età di 64 anni, sulla piattaforma Disney+ arriva la storia di un'altra nuotatrice Gertrude (Trudy) Ederle, la coraggiosa figlia di un macellaio di New York che, nel 1926, divenne la prima donna a tentare e superare la folle impresa di nuotare dalla Francia all'Inghilterra.

Rønning e lo sceneggiatore Nathanson hanno preso una storia di sport, di una nuotatrice cercando le sensazioni e ricercando le emozioni... e nelle due ore l'hanno inzuccherata con i classici canoni fiabeschi di bellezza delle commedie della premiata ditta Disney, quelle con Hayley Mills per capirci, considerando il tema acquatico citiamo anche Tuffo nel buio (Wild Hearts Can't Be Broken) del 1991 diretto da Steve Miner.

Dopo un accenno all'infanzia, si passa poi le prime corsie in piscina fino al mare dove la sceneggiatura concentra tutti i suoi sforzi nel condensare la vita di Trudy.

Tutto questo non significa che La Ragazza del Mare non abbia ritmo (notevole la colonna sonora di archi composta da Amelia Warner) e non sia avvincente nel gestire la suspense sportiva - un'inaspettata eroina dello sport che ha sfidato tutti i pronostici stabilendo un record mondiale alle Olimpiadi del 1924 e diventando la prima donna a nuotare per 21 miglia attraverso la Manica - e sociale: Trudy dovrà fare i conti con il sessismo del tempo, ma anche con alcuni sponsor e allenatori uomini che non credono in lei.

Il merito del tono piacevole e coinvolgente è in gran parte del cast: l'impavida nuotatrice Trudy è interpretata dall'espressiva Daisy Ridley (Rey nella trilogia sequel di Star Wars); l'eccentrico nuotatore inglese Bill Burgess è Stephen Graham; la sorella di Trudy ha il volto di Tilda Cobham-Hervey (della serie su Prime Video Ascolta i fiori dimenticati); il padre macellaio è Kim Bodnia (Martin della serie The Bridge); l'allenatrice è Sian Clifford (nota per aver impersonato Claire in Fleabag); mentre la madre è Jeanette Hain (Opera senza autore).



LA RAGAZZA DEL MARE

Disponibile dal 19 luglio su Disney+