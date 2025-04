Dal 10 aprile al 10 agosto 2025 le Stanze della Fotografia presentano la mostra Maurizio Galimberti tra Polaroid/Ready Made e le Lezioni Americane di Italo Calvino, a cura di Denis Curti, organizzata e promossa da Marsilio Arte e Fondazione Giorgio Cini, le Stanze di Fotografia, in partnership con la Fondazione di Venezia, San Marco Group, Fontana Gruppo e Fondazione Ferrarelle.

Internazionalmente noto per i ritratti di star come Lady Gaga, Robert De Niro, Johnny Depp e Umberto Eco, e per aver realizzato pubblicazioni e mostre site specificsu New York, Parigi, Milano, Roma e Venezia, Maurizio Galimberti espone a Venezia alcuni tra i più iconici mosaici di polaroid, tra cui Johnny Depp, Barbara Bouchet e Angelica Huston.

Maurizio Galimberti dagli anni 80 si afferma nel panomarama fotografico italiano con immagini fotografiche scattate con la Polaroid Instant Art dove l’immediatezza e la manipolazione durante la fase di sviluppo con varie tecniche artistiche e manuali gli consentono di produrre un linguaggio tutto suo, tre cui il mosaico fotografico che ricorda le scomposizioni temporali e prospettiche, scomposte e ricomposte.

Galimberti si ispira ai collage fotografici di David Hockney e dalle correnti futuriste, surrealiste, dadaiste, cubiste.

Il percorso espositivo della mostra si articola in sei sezioni: Cenacolo, Storia, Sport, Ritratti, Taylor Swift e Luoghi, ognuna delle quali rappresenta il fotografo nelle sue tappe principali.

Una mostra che coinvolge lo spettatore.

Polaroid/Ready Made e le Lezioni Americane di Italo Calvino