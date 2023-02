Liaison, il nuovo thriller politico di sei episodi disponibile su Apple TV+ dal 24 febbraio con episodi settimanali, è la prima serie in lingua francese e inglese del servizio di streaming americano che vede come protagonisti due degli attori francesi più noti al grande pubblico, ovvero Vincent Cassel ed Eva Green.

Ideato da Virginie Brac e diretto dal vincitore dell’Emmy Award Stephen Hopkins, che ha anche lavorato anche come regista in 24, Liaison da un lato esplora la complessità a più livelli degli intrighi legati alla politica e allo spionaggio, dall’altro evidenzia come una non scontata storia d’amore complichi decisioni che dovrebbero basarsi sulla freddezza e razionalità.

Il primo episodio inizia con la vicenda di due hacker siriani i quali sono in possesso di importanti informazioni e cercano di ottenere asilo politico in Francia. Il governo francese accetta la loro richiesta ma, come si può intuire, tutto va a rotoli abbastanza velocemente. Il risultato è un thriller teso e divertente, con emozionanti scene di inseguimento ambientate in location suggestive che abbracciano la Siria, Londra e Parigi.

Vincent Cassel interpreta la parte di Gabriel Delage, un mercenario assunto dalla Direction Générale de la Sécurité Extérieure (l’equivalente francese dell’MI6 britannico o della CIA negli Stati Uniti) che ha il compito di estrarre i due hacker siriani e i segreti che hanno scoperto. La sua è una lotta contro il tempo per trovarli prima che cadano nelle mani degli agenti inglesi. Dal lato opposto Eva Green appare come Alison Rowdy, un consulente del governo britannico che agisce nell’ombra e nasconde diversi misteri, compresa una complicata vecchia relazione con Gabriel.

Con Liaison Apple TV+ conferma il suo particolare focus su questo genere di show, dopo il già ottimo Teheran (da poco riconfermato con una terza stagione), Echo 3 con Jessica Collins e Luke Evans e il capolavoro Slow Horses, la migliore serie spy degli ultimi anni con un immenso Gary Oldman e l’accattivante Kristin Scott Thomas.